Publicado 01/03/2023 07:35

Magé - O projeto da revitalização da Praça da Praia do Limão em Mauá, que é feito pela Secretaria de Infraestrutura, traz novidades e melhorias para a área. Com o objetivo de modernizar o espaço e proporcionar mais opções de lazer e convivência para a população, a intervenção apresenta diversas mudanças que prometem transformar a praça em um verdadeiro ponto de encontro para os moradores da região.

Uma das principais mudanças contempladas no projeto é a revitalização da quadra já existente. Com a instalação de grama sintética e uma arquibancada que proporcionará vista para os dois lados, a quadra se tornará um espaço ainda mais adequado para práticas esportivas e eventos culturais. Além disso, a extensão da área de playground vai oferecer mais opções de entretenimento para as crianças.“A Praça da Praia do Limão é um importante espaço de convivência e lazer para a população de Mauá. Com a modernização e revitalização da área, estamos criando um novo ponto de encontro para as famílias, jovens e idosos. Estamos investindo em espaços públicos de qualidade, que proporcionem mais qualidade de vida para a nossa população. Essa é uma das nossas prioridades como gestores públicos, e estamos muito felizes em poder estar mudando a realidade do município", aponta o