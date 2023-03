Cultura em Magé - Gilson Costa Jr.

Publicado 02/03/2023 09:17

Magé - A Prefeitura de Magé, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, divulgou o formulário destinado à consulta pública para a aplicação da Lei Paulo Gustavo no município. Com base nas informações recebidas, o município promoverá um Plano de Ação para execução da Lei, com a previsão de repasse de R$1.951.995,98.

A Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar n° 195 de 2022) foi criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, em especial demandadas pelas consequências do período pandêmico, que impactou significativamente o setor nos últimos dois anos. O documento direciona R$ 3,86 bilhões do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura (FNC) a Estados, Municípios e o Distrito Federal para fomento de atividades e produtos culturais.



O Art. 17 da Lei Paulo Gustavo informa que, na implementação das ações previstas os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão assegurar mecanismos de estímulo à participação e ao protagonismo de mulheres, de negros, de indígenas, de povos tradicionais, inclusive de terreiro e quilombolas, de populações nômades, de pessoas do segmento LGBTQIA+, de pessoas com deficiência e de outras minorias, por meio de cotas, critérios diferenciados de pontuação, editais específicos ou qualquer outro meio de ação afirmativa que garanta a participação e o protagonismo desses grupos, observadas a realidade local, a organização social do grupo, quando aplicável, e a legislação relativa ao tema.

“A Lei Paulo Gustavo será um importante incentivo ao fomento cultural da cidade, porque além de apoiar ações de fazedores de cultura da cidade, a Lei será direcionada em Magé, para preservar nossa história e diversidade cultural”, contou o secretário de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço.