Publicado 02/03/2023 09:30

Magé - A Prefeitura Municipal de Magé, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Terceira Idade, está oferecendo aulas de dança de salão gratuitas nos equipamentos públicos. Os encontros acontecem segunda-feira no Poliesportivo Dejair Corrêa; terça-feira no Cras de Mauá e no Gandé em Santo Aleixo; e quarta-feira em Magé, no Morro do Bonfim e quadra da Vila Nova. Atualmente o projeto atende mais de 300 alunos de todos os distritos.

Segundo a última Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2019 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a depressão atinge cerca de 13% da população entre os 60 e 64 anos de idade. Entre as principais causas, está o abandono familiar. "Eu trabalho há quase 20 anos na saúde mental e quando comecei a fazer dança de salão vi os benefícios que ela tem e não quis outra vida para os meus pacientes. Todo mundo que indico, seja portador de AVC, dislexia ou qualquer outra disfunção mental, dá certo e eles me agradecem profundamente. Dançar realmente é vida", disse a mestre em saúde mental e aluna de dança de salão, Halime Helouani.Segundo a última Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2019 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a depressão atinge cerca de 13% da população entre os 60 e 64 anos de idade. Entre as principais causas, está o abandono familiar.

Para participar basta levar documento com foto em um dos polos e se inscrever. As aulas são gratuitas e acompanhadas por profissionais. "Essa aula recupera muitos idosos. É uma faixa etária que sofre muito com depressão e esta doença acaba causando sedentarismo e isolamento. Trazer eles para o ginásio e mostrar que eles ainda tem muita coisa para aproveitar e viver, é de uma alegria enorme. É um grupo que tratamos com muito carinho e que tem muita importância para sociedade," afirma o secretário de Esporte, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara.Para participar basta levar documento com foto em um dos polos e se inscrever. As aulas são gratuitas e acompanhadas por profissionais.