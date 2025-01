" Língua negra" - esgoto que desemboca na praia de Itacuruçá - Divulgação/rede social

" Língua negra" - esgoto que desemboca na praia de ItacuruçáDivulgação/rede social

Publicado 15/01/2025 01:49 | Atualizado 15/01/2025 01:50

Mangaratiba - A prefeitura de Mangaratiba, na costa verde, deu início nessa segunda-feira (13), em obras que podem acabar com as "línguas negras" que chegam às praias do município. A falta de saneamento básico é uma das causas do surgimento dessas valas de esgoto, in natura, que afetam diretamente a balneabilidade das praias, tornando-as impróprias para o banho, afetando o turismo e a economia da cidade.

A primeira intervenção, nesses 13 dias, do governo, foi na orla em Itacuruçá e contou com a presença do prefeito Luiz Cláudio Ribeiro. As obras de canalização e tratamento de esgoto, irão devolver o direito da população e turistas de usufruírem das praias, com sua extensão de areia limpa e livre para o lazer e o turismo.

- Nossa cidade é turística e não podemos admitir que as praias, rios e cachoeiras estejam assim. Precisamos implementar o quanto antes o Plano Municipal de Saneamento Básico no município, até porque 90% não possui. Isso é um absurdo e já estamos cobrando um posicionamento da CEDAE, que é a empresa responsável pelo abastecimento de água e tratamento do esgoto no município - disse o prefeito. Ele garantiu buscar apoio em Brasília para que Mangaratiba possa ser totalmente saneada.

Um levantamento da nova gestão da prefeitura de Mangaratiba, na costa verde, mostra que 90% da cidade não tem saneamento básico. O prefeito responsabiliza a CEDAE, empresa pela distribuição e tratamento da água e do esgoto. Luiz Cláudio disse, na página oficial da prefeitura, que se for preciso vai cobrar judicialmente da companhia mais atuação.

A intervenção tem o apoio das secretarias de Meio Ambiente e Obras.