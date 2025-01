Mangaratiba - Neste sábado (18), o Cine Quatro Estações Mangaratiba, patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, chega ao Condomínio Reserva Ecológica do Sahy, em Mangaratiba, na costa verde. O evento é gratuito e a programação inclui exibições de filmes, feira de artesanato, gastronomia e apresentação musical.

Temporada na reserva do Sahy Divulgação/Cine Quatro Estações

Em todas as edições do Cine Quatro Estações Mangaratiba, a comunidade tem participação ativa, pois escolhem os filmes a serem exibidos por meio de enquetes, em sua rede social. Nesta edição, os moradores do Condomínio Reserva Ecológica do Sahy escolheram os filmes “Turma da Mônica - Laços” e “Minha Mãe é Uma Peça 3”. Os vídeos serão exibidos com audiodescrição e tradução em Libras, para uma experiência audiovisual mais completa, promovendo igualdade e inclusão cultural.O objetivo é oferecer uma experiência cultural única e acessível, onde a comunidade pode se reunir para assistir a grandes produções brasileiras. “O Cine Quatro Estações Mangaratiba foi criado com o objetivo de levar o cinema nacional à população local, especialmente para aqueles que muitas vezes não têm acesso às salas de cinema ou serviços de streaming. A proposta vai além de apenas exibir filmes, é reunir a família e os amigos para um momento de diversão, além de fortalecer a cultura nacional e regional”, conta a produtora cultural e idealizadora do Cine Mangaratiba Quatro Estações, Natália Simonete.Outro destaque do evento é a Feira de Artesanato de Mangaratiba Encanto Arte, com a participação de artesãos da região e também gastronomia. Além disso, o público poderá curtir música ao vivo com a cantora e compositora Dani Câmara. No show, a artista canta um repertório de canções populares acompanhada pelo violonista Igor Leão e na construção de uma cena que mistura música e poesia. O duo passa por ritmos afro-brasileiros como o Ijexá e o afoxé, misturados a influências MPB.16h – Abertura do espaço com a Feira de Artesanato de Mangaratiba "Encanto Arte" + Voz e Violão com Dani Câmara17h30- Exibição do filme "Turma da Mônica - Laços"18h45 – Voz e violão com Dani Câmara19h30 – Exibição do filme "Minha Mãe é Uma Peça 3"21h30 – Fechamento do evento.