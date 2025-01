Um dos veículos envolvidos no acidente - Divulgação/Raphael Cendon

Um dos veículos envolvidos no acidenteDivulgação/Raphael Cendon

Publicado 18/01/2025 13:12

Mangaratiba - " È um acidente atrás do outro, principalmente, para quem não conhece e vai entrar em Itacuruçá" disse um motorista, enquanto aguardava a liberação da via após o acidente, registrado nesta sexta-feira, (17), na rodovia Rio-Santos, na altura do trevo de Itacuruçá, em Mangaratiba, na costa verde.

O acidente foi entre dois carros de passeio. Os ocupantes tiveram ferimentos leves, foram socorridos pelas equipes de resgate e encaminhados ao hospital da cidade. Os veículos removidos pela CCRRioSP.

Segundo o líder comunitário e taxista na região, Raphael Cendon, acidentes no local já virou rotina. Uma das alternativas para redução das colisões seria a instalação de redutores de velocidade.

- Como não tem redutor de velocidade no trevo de Itacuruçá, o carro que vem no limite da via de 100km/h, e que vai entrar em Itacuruçá, acha que dá pra entrar e acaba ocasionando acidentes - disse o presidente da associação de moradores de Itimirim.

Carro amassado pelo impacto da batida é retirado da Rio - Santos pela CCR Divulgação/Raphael Cendon

Em nota a CCR RioSP, informou que tal reivindicação precisa ser autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, com indicação dos pontos a serem instalados pela PRF.( segue nota).

-A CCR RioSP esclarece que os pontos de instalação dos equipamentos de fiscalização de velocidade são indicados pela Polícia Rodoviária Federal. Cabe a concessionária submeter o projeto para a ANTT e, após validação, realizar a instalação e garantir a manutenção dos aparelhos.