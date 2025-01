Prefeito Luiz Cláudio retoma projeto que garante acessibilidade ao esporte - Divulgação/Renan Vasconcellos

Publicado 18/01/2025 19:13

Mangaratiba - O projeto ‘Praia para Todos’, da prefeitura de Mangaratiba, na costa verde, está de volta na Praia do Saco. A iniciativa é uma parceria com o Instituto Novo Ser, que promove lazer e acessibilidade para pessoas com deficiência, integrando-as em diversas atividades esportivas. A reabertura da projeto aconteceu neste sábado (18) e contou com a presença do Prefeito Luiz Cláudio Ribeiro.

-Inclusão será uma marca da minha gestão. Então é com muita alegria que recebemos o retorno do Praia para Todos. Espero que nossa população com deficiência possa usufruir muito desta iniciativa- disse o prefeito.

Entre as atividades que serão disponibilizadas semanalmente pelo projeto estão: banho de mar, banho de sol, piscina infantil, frescobol adaptado, handbike, vôlei sentado e stand up adaptado. A ação atenderá pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida por dia de forma gratuita.



O Projeto 'Praia para Todos' é pioneiro no país e já atendeu mais de 45 mil pessoas. Focada em promover inclusão social através do esporte e lazer, a ação conta com o patrocínio do Governo Federal, através do Ministério do Esporte, e empresas privadas.