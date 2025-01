O carro envolvido no acidente na altura da praia do Saco - Divulgação/reprodução rede social

O carro envolvido no acidente na altura da praia do SacoDivulgação/reprodução rede social

Publicado 20/01/2025 12:51

Mangaratiba - Um acidente na manhã desta segunda-feira, (20), envolvendo um carro de passeio e um caminhão deixou feridos e um grande congestionamento na descida do túnel, na altura da praia do Saco, em Mangaratiba. A colisão foi na pista sentido a cidade da costa verde.

No momento do acidente, segundo informações de motoristas, o caminhão saiu da Rio-Santos e caiu em uma ribanceira. Houve desespero na hora do ocorrido, para quem passava no local. Motoristas acionaram a PRF, CCR e Corpo de Bombeiros. Pelo menos uma vítima em estado grave, o motorista do caminhão, foi registrada. Os outros ocupantes do carro ficaram feridos. As vítimas foram encaminhadas para o hospital da cidade. Ainda não temos informações do estado de saúde dos pacientes.

No momento o trânsito sentido Mangaratiba flui sinalizado e lento. Muitos curiosos.