Publicado 18/01/2025 19:18

Mangaratiba - A CCR RioSP está contratando Pessoas com Deficiência (PcD) para trabalhar nos estados de abrangência da concessionária. No Rio de Janeiro, as vagas estão distribuídas nas cidades da costa verde, em Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba.



Entre as atividades a serem desenvolvidas está a realização do atendimento básico às pessoas que trafegam pela rodovia. Já nas unidades de Paraty, Mangaratiba, e Angra dos Reis, as oportunidades de atuação são para Operador de Tráfego, que será responsável por realizar a inspeção na rodovia, entre outras atividades.

Em Angra dos Reis há duas vagas abertas. Para todas as oportunidades é necessário ter o ensino médio completo e para a posição de Operador de Tráfego é preciso ter também CNH categoria D ou E. Além disso, é importante apresentar o laudo médico comprovando a deficiência.



Segundo a empresa a remuneração é compatível com o mercado de trabalho e da região, além de um pacote de benefícios como: assistência médico-hospitalar, odontológica; seguro de vida; vale refeição ou alimentação; vale transporte ou estacionamento no local; previdência privada; licença estendida: maternidade de 180 dias e paternidade, 20 dias; auxílio creche; wellhub (gympass); day off aniversário (Folga) e PLR (Participação nos lucros ou resultados).

Profissionais interessados devem se cadastrar pelo link https://grupoccr.gupy.io/jobs/7423838 ou, se preferirem, poderão enviar pelo e-mail elainealvino.allis@grupoccr.com.br.