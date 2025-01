Apreensão no morro do Catatau - Divulgação/Polícia

Publicado 20/01/2025 13:24

Mangaratiba - Policiais do 33º BPM, em patrulhamento no Morro do Catatau, em Conceição de Jacareí, em Mangaratiba, na costa verde, apreendeu um menor, de 15 anos, que estava evadido desde o último dia (13), do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD), na cidade vizinha de Volta Redonda. O jovem estava cumprindo medidas sócio-educativas.



Segundo a polícia, o menor estava detido desde outubro de 2024. Na época ele e mais outros três, com idades de 15 anos, foram apreendidos no mesmo local ( morro do Catatau), na ocasião os agentes apreenderam com o grupo, 547 trouxinhas de maconha. Na abordagem os policiais apuraram que o entorpecente havia sido trazido da Vila Kennedy, na Zona Oeste, do Rio, para ser revendido em Conceição de Jacaréi.

Durante patrulhamento de rotina, no último dia 16, o menor foi reconhecido pelos policiais, e encaminhado à 165ª DP, onde foi confirmado que ele se encontrava evadido do CRIAAD, há três dias. Ele foi apreendido mais uma vez e está à disposição da Vara da Infância.