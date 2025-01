Prefeito Luiz Cláudio (C) e secretariado, representantes do Sindicato e da empresa KWWA - Divulgação/PMM

Publicado 22/01/2025 14:06 | Atualizado 22/01/2025 14:17

Mangaratiba - Desde dezembro que funcionários da terceirizada Kawwa, que presta serviços de limpeza urbana à cidade de Mangaratiba na costa verde, não recebem seus pagamentos. Para amenizar o prejuízo a prefeitura informou por nota oficial, divulgada ontem, que vai reter o salário da empresa, para direcionar aos trabalhadores, evitando amenizar a situação da falta de salário.

Por conta desse impasse, no final do ano passado os trabalhadores interditaram o acesso de entrada ao município , pela Rio-Santos, em protesto contra a falta de vencimentos. O caso foi ajuizado e desde então uma queda de braço com a prefeitura. Empresa justifica (no processo) que prefeitura, na gestão anterior, ficou há seis meses em débito e a gestão atual disse em nota que não há dívidas a pagar a empresa KAWWA.

Na última segunda-feira (20) o prefeito Luiz Cláudio, recebeu representantes da FETHERJ (Federação dos Empregados nas Empresas de Asseio e Conservação Limpeza Urbana, Turismo e Hospitalidade do Estado do Rio de Janeiro), que representa os funcionários terceirizados de limpeza urbana da cidade. Em pauta, o pagamento dos salários e benefícios das equipes de limpeza deixados em atraso pela empresa durante a gestão anterior.

Durante a reunião foram discutidas soluções para que a terceirizada cumpra suas obrigações e faça o pagamento dos salários em aberto o mais breve possível. E parece que o acordo não foi cumprido. A determinação da prefeitura é fazer o pagamento direto aos trabalhadores, conforme nota oficial divulgada ontem (21). Segue abaixo na íntegra.

O Presidente da Federação, Manoel Meireles, agradeceu o empenho da prefeitura para resolver a questão. “Está sendo mais fácil falar com o prefeito do que com a empresa, que não dá nenhuma satisfação aos funcionários. Mas, tenho certeza que encontraremos uma solução rápida para assegurar o pagamento dos trabalhadores”, disse.

O Prefeito disponibilizou sua equipe jurídica para encontrar a solução mais rápida, a fim de que o direito dos funcionários terceirizados seja garantido.

A reunião contou com a presença do SISPMUM, e dos Secretários de Obras, Serviços Públicos, além da Controladoria Geral e Procuradoria Geral do Município.

Enquanto não resolve, moradores tem reclamado do lixo acumulado, exalando mau cheiro pelas ruas.