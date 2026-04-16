Agnaldo Júnior Ateniense Mendes vítima do assassinato em Muriqui - Divulgação/Reprodução rede social

Agnaldo Júnior Ateniense Mendes vítima do assassinato em MuriquiDivulgação/Reprodução rede social

Publicado 16/04/2026 10:03

Mangaratiba - Quem matou e qual a motivação do crime? uma incógnita para a polícia civil que investiga o assassinato de Agnaldo Júnior Ateniense Mendes, ocorrido nessa terça-feira (14), em um bar em Muriqui, distrito de Mangaratiba, na costa verde. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, quando jogava sinuca, efetuados por um homem ainda não identificado.

165ª DP (Mangaratiba) procura pistas do atirador Divulgação/Reprodução rede social

As imagens da câmera de monitoramento mostram o momento em que dois homens em uma moto, chegam ao bar na Rua Dulce, em Vila Muriqui, o carona de capacete desce do veículo e efetua vários disparos contra a vítima que jogava sinuca com um outro homem. No momento do ocorrido o bar estava cheio e os frequentadores entram em desespero e saem correndo derrubando mesas e cadeiras. Em seguida o atirador e seu comparsa deixam o local.

Segundo testemunhas, o assassino sabia quem era o seu alvo. " O matador veio direto nele, já disparando. Isso foi encomendado". " Foi o que a gente falou pros polícia, tá ligado, o júnior estava morando aqui pouco tempo, não era muito conhecido no bairro".

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou a socorrer a vítima com vida, que foi encaminhada ao hospital municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Policiais militares do 33º Batalhão/Angra), foram chamados para ocorrência registrada na 165ª DP ( Mangaratiba), que segue investigando o caso. Diligências estão sendo feitas e outras câmeras de monitoramento sendo analisadas para rastrear o veículo usado pelos atiradores, com intuito de identificar os envolvidos e esclarecer o homicídio.