Prefeitura de Mangaratiba e UFFRJ discutem parceria que será oficializada em agosto - Divulgação/PMM

Prefeitura de Mangaratiba e UFFRJ discutem parceria que será oficializada em agostoDivulgação/PMM

Publicado 16/07/2026 12:37 | Atualizado 16/07/2026 12:59

Mangaratiba - A Prefeitura de Mangaratiba deu início à construção de um Termo de Cooperação Técnica com o Instituto de Geociências e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) para fortalecer as ações de prevenção de desastres, planejamento urbano e proteção ambiental no município. A primeira reunião para formalizar a parceria foi realizada pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e de Defesa Civil.

O acordo, que deverá ser oficializado em agosto, prevê a criação de um programa de pesquisa e educação científica voltado à redução de riscos e desastres, integrando o conhecimento acadêmico às políticas públicas municipais. A proposta busca ampliar a qualidade de vida da população e promover um desenvolvimento urbano mais seguro e sustentável.

Como primeira etapa da cooperação, serão realizados estudos sobre as áreas de risco geológico de Mangaratiba. O trabalho contará com especialistas da universidade e equipes técnicas da prefeitura para aprofundar o conhecimento sobre o território, aprimorar as estratégias de prevenção e fornecer subsídios técnicos para a elaboração de políticas públicas baseadas em evidências científicas.

Além dos estudos iniciais, a parceria abrirá espaço para novos projetos de pesquisa, extensão e inovação nos próximos anos, consolidando uma colaboração permanente entre a universidade e o município. A reunião também contou com representantes do Parque Estadual Cunhambebe, que participarão do desenvolvimento das ações previstas no acordo de cooperação.