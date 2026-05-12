Projeto aquático tem patrocínio da empresa Valle em MangarativaDivulgação
08h – Fala de abertura com Leandro Barbosa e Carlos Eduardo
08h15 – Apresentação do Projeto Natividade
08h20 às 09h50 – Provas de Natação
09h às 09h45 – Check-in e retirada de kit do Stand Up Paddle
10h às 11h – Provas de Stand Up Paddle
11h às 12h – Premiação da Natação e do Stand Up Paddle
11h30 às 12h30 – Retirada de kit da Canoagem Va’a
12h às 12h30 – Apresentação de Capoeira
Tarde
13h às 14h – Provas de Canoagem Va’a
13h10 às 14h – Retirada de kit da Vela
14h30 às 15h30 – Provas de Vela
15h30 às 16h – Premiação da Canoagem Va’a e da Vela
16h – Encerramento.
III Festival Náutico de Mangaratiba promete reunir esporte, cultura e lazer na Praia do Saco
Evento gratuito acontece no dia 16 de maio e contará com provas de natação, vela, stand up paddle e canoagem Va’a, além de atrações culturais
Faetec Muriqui abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação
As inscrições acontecem entre os dias 27 e 30 de abril, diretamente na unidade
Polícia investiga assassinato em um bar em Muriqui
Ocorrido na noite da última terça-feira (14). Segundo a linha de investigação, testemunhas afirmam que a vítima identificada por Agnaldo Júnior Ateniense Mendes, estava morando a cerca de um mês no distrito de Mangaratiba
Tentativa de homicídio em Muriqui
Homens armados chegam em uma moto e o carona realiza vários disparos contra um homem que estava dentro de um bar. A ação foi registrada por uma câmera de segurança
CCR/Motiva esclarece dúvidas sobre o Free Flow na Rio-Santos
Abordagem acontece até domingo de Páscoa nas cidades da costa verde
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