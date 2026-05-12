Projeto aquático tem patrocínio da empresa Valle em Mangarativa - Divulgação

Projeto aquático tem patrocínio da empresa Valle em MangarativaDivulgação

Publicado 12/05/2026 16:32

Mangaratiba - A Praia do Saco, receberá no próximo dia 16 de maio o III Festival Náutico de Mangaratiba, evento que vai unir esporte, cultura e lazer em uma programação gratuita aberta ao público. As atividades acontecem das 7h às 17h e devem reunir atletas, moradores e amantes dos esportes náuticos em uma grande celebração da cultura marítima da região.

Promovido pelo Projeto Grael, com apoio da Vale e parcerias locais, o festival contará com provas de natação, stand up paddle, canoagem Va’a e vela, além de apresentações culturais e cerimônias de premiação ao longo do dia.

Segundo a gerente executiva do Projeto Grael, Joanna Dutra, o objetivo do evento vai além das competições esportivas.

-Mais do que uma competição, o festival é uma oportunidade de aproximar as pessoas do mar, incentivar a prática esportiva e fortalecer a cultura náutica na região. É um evento pensado para toda a família - destacou.

A programação terá início às 7h, com a confirmação das inscrições e entrega dos kits da prova de natação. Ao longo do dia, o público poderá acompanhar disputas esportivas em diferentes modalidades, além de atrações culturais, como apresentações de capoeira e do Projeto Natividade.

Para a coordenadora de Relacionamento com Comunidade da Vale, Elane Costa, o festival também representa valorização cultural e inclusão social.

- A realização do festival valoriza a cultura náutica de Mangaratiba e cria espaços de aprendizado que dialogam com o cotidiano das famílias locais. Estar presente em iniciativas como esta reforça o compromisso da Vale em colaborar para que mais pessoas tenham acesso a experiências esportivas e educativas - afirmou.

Entre os destaques da programação estão as provas de vela, canoagem Va’a e stand up paddle, modalidades que reforçam a tradição dos esportes náuticos na Costa Verde. O encerramento do evento está previsto para às 16h, após as cerimônias de premiação das modalidades.

Programação

Manhã

07h às 08h – Abertura, confirmação das inscrições da natação e entrega dos kits

08h – Fala de abertura com Leandro Barbosa e Carlos Eduardo

08h15 – Apresentação do Projeto Natividade

08h20 às 09h50 – Provas de Natação

09h às 09h45 – Check-in e retirada de kit do Stand Up Paddle

10h às 11h – Provas de Stand Up Paddle

11h às 12h – Premiação da Natação e do Stand Up Paddle

11h30 às 12h30 – Retirada de kit da Canoagem Va’a

12h às 12h30 – Apresentação de Capoeira



Tarde

12h30 às 13h – Projeto Natividade

13h às 14h – Provas de Canoagem Va’a

13h10 às 14h – Retirada de kit da Vela

14h30 às 15h30 – Provas de Vela

15h30 às 16h – Premiação da Canoagem Va’a e da Vela

16h – Encerramento.



