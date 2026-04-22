Av. das Nações Unidas, nº 653, Vila Muriqui - Divulgação/Felipe Correa

Av. das Nações Unidas, nº 653, Vila MuriquiDivulgação/Felipe Correa

Publicado 22/04/2026 15:39

Mangaratiba - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), em Muriqui, abre inscrições para 160 vagas de cursos de qualificação profissional em Inglês e Assistente Administrativo, na próxima segunda-feira (27) e prosseguem até o dia (30). Serão contemplados moradores da região.

Os cursos são voltados a jovens, trabalhadores e à comunidade em geral, com o objetivo de promover formação educacional e qualificação profissional, contribuindo para o desenvolvimento econômico local e a inserção no mercado de trabalho.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na unidade da Faetec localizada na Av. das Nações Unidas, nº 653, Vila Muriqui, em Mangaratiba, na costa verde, a partir das 9h.

A Faetec destaca que a implantação da unidade integra o esforço contínuo da instituição para garantir o acesso à educação profissional de qualidade em diferentes regiões do Estado.