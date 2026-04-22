Av. das Nações Unidas, nº 653, Vila MuriquiDivulgação/Felipe Correa
Faetec Muriqui abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação
As inscrições acontecem entre os dias 27 e 30 de abril, diretamente na unidade
Polícia investiga assassinato em um bar em Muriqui
Ocorrido na noite da última terça-feira (14). Segundo a linha de investigação, testemunhas afirmam que a vítima identificada por Agnaldo Júnior Ateniense Mendes, estava morando a cerca de um mês no distrito de Mangaratiba
Tentativa de homicídio em Muriqui
Homens armados chegam em uma moto e o carona realiza vários disparos contra um homem que estava dentro de um bar. A ação foi registrada por uma câmera de segurança
CCR/Motiva esclarece dúvidas sobre o Free Flow na Rio-Santos
Abordagem acontece até domingo de Páscoa nas cidades da costa verde
Jovens de Mangaratiba participam do Camp Zico 10
Com patrocínio da Vale, evento reuniu crianças e adolescentes de 6 a 17 anos na praia do Saco para treinos com metodologia do Zico
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