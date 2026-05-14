Calendário Turístico 2026/2027 de Mangaratiba - Divulgação/Prefeitura

Calendário Turístico 2026/2027 de MangaratibaDivulgação/Prefeitura

Publicado 14/05/2026 17:06

Mangaratiba - A Prefeitura de Mangaratiba realizará, no próximo dia 19, o lançamento oficial do aplicativo turístico “Visite Mangaratiba” e do Calendário Municipal de Eventos 2026/2027. O evento acontecerá às 18h, no Casarão Histórico do Condomínio Reserva do Sahy, e integra a estratégia da administração municipal para impulsionar o turismo e movimentar a economia local.

As iniciativas serão apresentadas pelo prefeito Luiz Cláudio Ribeiro e têm como objetivo ampliar a visibilidade do município, organizar a oferta turística ao longo do ano e fortalecer os setores de comércio e serviços.

O aplicativo “Visite Mangaratiba” foi desenvolvido como um guia digital completo da cidade. A plataforma reunirá informações sobre pontos turísticos, opções gastronômicas, meios de hospedagem, serviços locais e passeios náuticos, além de disponibilizar o calendário oficial de eventos do município. Segundo a prefeitura, a ferramenta busca facilitar o planejamento de turistas, comerciantes e moradores, além de ampliar o alcance dos empreendimentos locais e melhorar a experiência dos visitantes.

Já o Calendário Municipal de Eventos 2026/2027 reunirá as principais atividades culturais, esportivas e turísticas da cidade. A proposta é garantir previsibilidade ao setor turístico, fortalecer a divulgação das atrações e consolidar Mangaratiba como destino turístico durante todo o ano.

-Mais do que um aplicativo, vamos disponibilizar de forma gratuita uma plataforma que conecta o visitante a tudo o que Mangaratiba tem a oferecer. É uma iniciativa que fortalece o turismo, valoriza os empreendedores e contribui diretamente para o aquecimento da economia local. Junto a isso, estamos lançando o Calendário Municipal de Eventos, que será um dos principais motores de atração de visitantes durante todo o ano- destacou o prefeito Luiz Cláudio Ribeiro.

A expectativa da administração municipal é que as ações ampliem o fluxo de turistas, incentivem novos investimentos e reforcem o posicionamento da cidade como um dos principais destinos da Costa Verde Fluminense.

O lançamento deverá reunir autoridades, representantes do trade turístico, empresários e convidados, no Casarão do Sahy – Condomínio Reserva do Sahy - Rodovia Rio-Santos, Km 428, s/nº – Sahy.



