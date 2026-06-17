Semana deve seguir com chuva típica da épocaDivulgação/CBMERJ
Cemaden-RJ monitora chuva na Costa Verde
O índice é de até 50mm e Angra dos Reis, Itaguaí, Mangaratiba e Paraty já estão com acumulados nas últimas 24h; de 49,8mm, 49,2mm e 44,5mm, respectivamente
Mangaratiba implanta laboratórios de iniciação científica em escolas da rede municipal
Projeto beneficia mais de 6 mil alunos e leva equipamentos modernos para aulas práticas de ciências
Mangaratiba lançará aplicativo turístico e calendário oficial de eventos para fortalecer economia local
Plataforma "Visite Mangaratiba" e programação municipal 2026/2027 serão apresentadas no dia 19 de maio, no Casarão do Reserva do Sahy
III Festival Náutico de Mangaratiba promete reunir esporte, cultura e lazer na Praia do Saco
Evento gratuito acontece no dia 16 de maio e contará com provas de natação, vela, stand up paddle e canoagem Va’a, além de atrações culturais
Faetec Muriqui abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação
As inscrições acontecem entre os dias 27 e 30 de abril, diretamente na unidade
Polícia investiga assassinato em um bar em Muriqui
Ocorrido na noite da última terça-feira (14). Segundo a linha de investigação, testemunhas afirmam que a vítima identificada por Agnaldo Júnior Ateniense Mendes, estava morando a cerca de um mês no distrito de Mangaratiba
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