Semana deve seguir com chuva típica da época - Divulgação/CBMERJ

Semana deve seguir com chuva típica da épocaDivulgação/CBMERJ

Publicado 17/06/2026 10:43

Costa Verde- As cidades da Costa Verde continuam registrando acumulado de chuva, desde o início da semana, por conta de uma frente fria que chegou no Estado. O acumulado pode chegar a 50mm/dia. Nas últimas 24h Angra registrou 49,8mm, Itaguaí 49,2mm e Mangaratiba 44,5mm, de acordo com dados do CEMADEN-RJ.

A Defesa Civil Estadual orienta à população a ficar atenta aos informes oficiais. A quarta-feira segue com tempo nublado. Angra dos Reis, já choveu hoje pela manhã. Neste momento (10h20) a chuva deu uma trégua. Em Mangaratiba também foi registrado alto índice pluviométrico. A temperatura no Estado não deve passar dos 29ºC.

A atenção maior é para a rodovia Rio-Santos, no trecho entre Itaguaí e Paraty, com chuva a pista molhada contribuiu para acidentes. Os municípios também seguem monitorando as condições climáticas.