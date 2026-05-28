Prefeito Luiz Cláudio (centro) em visita aos laboratórios nas escolas da rede pública municipal - Divulgação/PMM

Prefeito Luiz Cláudio (centro) em visita aos laboratórios nas escolas da rede pública municipalDivulgação/PMM

Publicado 28/05/2026 17:11

Mangaratiba- As escolas da rede municipal de Mangaratiba, na costa verde, passaram a contar com modernos laboratórios de iniciação científica voltados para aulas práticas de ciências. Nessa terça-feira (26), o prefeito Luiz Cláudio Ribeiro visitou as unidades contempladas pelo projeto para acompanhar o funcionamento dos espaços e os impactos da iniciativa na educação do município.

Os Laboratórios de Iniciação Científica Intramuros foram implantados por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Mangaratiba e a Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI-RJ), do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

As unidades beneficiadas pelo projeto foram o C.M. Nossa Senhora das Graças, em Muriqui; a E.M. Antônio Cordeiro Portugal, na Serra do Piloto; a E.M. Hermínia de Oliveira Mattos, em Conceição de Jacareí; e o CIEP 294, na Praia do Saco.

A iniciativa atende mais de 6 mil alunos da rede municipal e tem como objetivo incentivar o ensino científico nas escolas de ensino fundamental, despertando o interesse de crianças e adolescentes pela ciência e tecnologia por meio de experiências práticas e interativas.

Os laboratórios contam com equipamentos modernos, como microscópios biológicos, estereoscópios binoculares, kits de óptica, balanças, conjuntos eletromagnéticos, esqueletos anatômicos e mapas sensoriais, entre outros materiais utilizados nas atividades pedagógicas.

Segundo o prefeito Luiz Cláudio Ribeiro, a implantação dos espaços representa mais um avanço para a educação pública municipal.

-Os alunos de Mangaratiba agora podem contar com uma educação mais moderna, tecnológica e conectada com o futuro. Esses laboratórios permitem que nossos estudantes tenham acesso ao aprendizado prático, despertando a curiosidade, o pensamento científico e novas possibilidades para o futuro das nossas crianças e jovens - destacou o prefeito.

Além da implantação dos laboratórios, os professores de ciências das unidades escolares passaram por capacitação e já estão aptos para desenvolver as atividades pedagógicas com os estudantes.