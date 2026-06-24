Rio-Santos - Divulgação

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Publicado 24/06/2026 09:46

Mangaratiba - O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizará, nos dias 30 de junho e 1º de julho de 2026, duas audiências públicas para apresentar e discutir o Relatório de Impacto Ambiental (Rima) do projeto de duplicação da BR-101/RJ, no trecho entre Angra dos Reis e Mangaratiba, na Costa Verde.

As reuniões integram o processo de licenciamento ambiental da obra e têm como objetivo garantir a participação da população, entidades civis e demais interessados na análise dos impactos e das medidas previstas para a execução do empreendimento.

A primeira audiência acontecerá no dia 30 de junho, às 19h, no Centro de Convenções Condado, localizado às margens da Rodovia Rio-Santos (BR-101), no km 428, no bairro Sahy, em Mangaratiba. Já o segundo encontro será realizado em 1º de julho, também às 19h, no Instituto de Educação Médica da Faculdade Estácio, na Avenida dos Trabalhadores, nº 179, em Jacuecanga, Angra dos Reis.

Durante as audiências, moradores, representantes de organizações sociais, ambientalistas e demais participantes poderão apresentar questionamentos, críticas e sugestões relacionadas ao projeto. As contribuições serão incorporadas ao processo de avaliação ambiental e poderão influenciar decisões sobre medidas mitigadoras, o licenciamento e a futura execução das obras.

O processo administrativo referente ao empreendimento é o de nº 02001.006798/2023-13, de interesse da Concessionária do Sistema Rodoviário Rio-São Paulo S.A. Os estudos ambientais, incluindo o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (Rima), estão disponíveis para consulta online por meio da plataforma do Ibama. Os documentos também podem ser consultados presencialmente nas prefeituras e câmaras municipais de Angra dos Reis e Mangaratiba, além de unidades do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), superintendências regionais do Ibama e outros órgãos federais indicados no edital.

As audiências públicas seguem as determinações da Resolução Conama nº 009/1987, que estabelece as normas para participação popular em processos de licenciamento ambiental.

Considerada estratégica para a mobilidade da Costa Verde, a duplicação da BR-101 entre Angra dos Reis e Mangaratiba busca melhorar o fluxo de veículos em uma região que registra intenso movimento, especialmente durante feriados prolongados e períodos de alta temporada. Ao mesmo tempo, o projeto exige atenção especial devido à sensibilidade ambiental da Baía da Ilha Grande e das áreas de Mata Atlântica existentes ao longo da rodovia.

O processo de licenciamento ambiental tem como desafio conciliar a necessidade de ampliação da infraestrutura viária com a preservação dos recursos naturais e o desenvolvimento sustentável da região.