Mangaratiba, ItacuruçáDivulgação/Reprodução Rede Social

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Jaciara Santos
Mangaratiba - Os motoristas que trafegaram pela Rodovia Rio-Santos (BR-101) na madrugada desta sexta-feira (17) foram surpreendidos pelos fortes ventos que atingiram municípios da Costa Verde. Em diferentes pontos da rodovia, galhos e árvores caídos dificultaram o trânsito e chegaram a bloquear parcialmente a pista nos sentidos Rio de Janeiro e São Paulo. 
 
Iate Clube Itacuruçá telhado atingido pelo vento - Divulgação/Reprodução Rede Social
Iate Clube Itacuruçá telhado atingido pelo ventoDivulgação/Reprodução Rede Social
Apesar dos transtornos, segundo informações da concessionária CCR RioSP, não foram registrados acidentes graves relacionados à ventania. De acordo com nota divulgada pela concessionária, o Centro de Controle Operacional (CCO) foi acionado às 1h50 para atender uma série de ocorrências provocadas pelas condições climáticas. Equipes de emergência atuaram ao longo da madrugada e da manhã na remoção de árvores que caíram sobre a pista, garantindo a liberação dos trechos afetados.
Estrada do Contorno, em Angra, queda de árvore - Divulgação/Reprodução Rede Social
Estrada do Contorno, em Angra, queda de árvoreDivulgação/Reprodução Rede Social
 
As ocorrências foram registradas nos quilômetros 383, no município do Rio de Janeiro; 412 e 413, em Itaguaí; 417, 419 e 436, em Mangaratiba; e nos quilômetros 433, 434, 435 e 491, em Angra dos Reis.
"A CCR RioSP informou que segue monitorando as condições climáticas e mantém equipes de prontidão para atender novas ocorrências. A concessionária orienta os motoristas a reduzirem a velocidade, manterem distância segura dos demais veículos e, em caso de chuva intensa ou ventos fortes, interromperem a viagem em um local seguro até que as condições de circulação sejam normalizadas".
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Mangaratiba, Itacuruçá
Iate Clube Itacuruçá telhado atingido pelo vento
Estrada do Contorno, em Angra, queda de árvore
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