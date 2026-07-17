Mangaratiba, ItacuruçáDivulgação/Reprodução Rede Social
Ventania derruba árvores e causa transtornos na Rio-Santos na Costa Verde
Fortes ventos provocaram quedas de árvores em diversos trechos da BR-101 durante a madrugada; CCR RioSP atuou na liberação da pista e não houve registro de acidentes graves
Mangaratiba firma parceria para prevenção de desastres e pesquisa
Acordo entre Prefeitura, UFRRJ e Instituto de Geociências prevê estudos em áreas de risco, apoio ao planejamento urbano e desenvolvimento de políticas públicas baseadas em evidências científicas
DPMA interdita sistema de água em resort de Mangaratiba
Delegacia aponta exploração irregular de recursos hídricos em área de proteção ambiental; condomínio, do Porto Real nega irregularidades e afirma que recorrerá da decisão
Ibama promove audiências públicas sobre duplicação da Rio-Santos na Costa Verde
Encontros em Mangaratiba e Angra dos Reis vão apresentar o Relatório de Impacto Ambiental da obra e ouvir a população
Cemaden-RJ monitora chuva na Costa Verde
O índice é de até 50mm e Angra dos Reis, Itaguaí, Mangaratiba e Paraty já estão com acumulados nas últimas 24h; de 49,8mm, 49,2mm e 44,5mm, respectivamente
Mangaratiba implanta laboratórios de iniciação científica em escolas da rede municipal
Projeto beneficia mais de 6 mil alunos e leva equipamentos modernos para aulas práticas de ciências
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