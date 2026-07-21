Momento registrado por moradores quando ouviram disparos de arma de fogoDivulgação/Reprodução Rede Social
Por respeito à investigação, o vereador informou que não fará especulações ou comentários que possam interferir na apuração dos fatos.
Dois homens são mortos a tiros dentro de casa em ilha de Mangaratiba
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