Momento registrado por moradores quando ouviram disparos de arma de fogo - Divulgação/Reprodução Rede Social

Momento registrado por moradores quando ouviram disparos de arma de fogoDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 21/07/2026 10:58

Mangaratiba - Dois homens foram mortos a tiros na madrugada desta terça-feira (21), em uma casa localizada na Ilha Flexeira, em Itacuruçá, distrito de Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a cena após o crime e gerou comentários de internautas, que classificaram o episódio como uma execução com requinte de crueldade. Um segundo vídeo que também circula na rede social, dá para ouvir os disparos por arma de fogo vindos do imóvel.

Segundo informações divulgadas, o imóvel onde ocorreu o crime pertence à família do vereador de Mangaratiba Dr. Mair Bichara e estava alugado para terceiros no momento dos homicídios.

Em uma publicação nas redes sociais, o parlamentar se manifestou sobre o caso e "afirmou que o imóvel é disponibilizado para locação. De acordo com o vereador, ele e seus familiares não estavam no local quando os crimes aconteceram e não possuem qualquer relação com o ocorrido".

Ainda segundo a nota, durante a permanência dos hóspedes na casa ocorreu um episódio de violência que terminou com a morte de duas pessoas por disparos de arma de fogo.

O vereador declarou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas e afirmou confiar no trabalho das forças de segurança e da Justiça. Ele também informou que está à disposição para colaborar com as autoridades responsáveis pela investigação.

As circunstâncias do crime, a motivação e a identidade dos responsáveis ainda não foram esclarecidas. A investigação está sob responsabilidade das autoridades policiais, que realizam diligências para apurar o caso.

Por respeito à investigação, o vereador informou que não fará especulações ou comentários que possam interferir na apuração dos fatos.