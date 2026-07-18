Trecho da Rio-Santos interditado em Mangaratiba já foi liberado - Divulgação/Reprodução Rede Social

Trecho da Rio-Santos interditado em Mangaratiba já foi liberadoDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 18/07/2026 18:14

Mangaratiba - A falta de energia elétrica registrada em Mangaratiba provocou um protesto de moradores, que atearam fogo, na noite de ontem, (17), em um trecho da rodovia para chamar a atenção para o problema. O ato causou transtornos no trânsito e mobilizou equipes para controlar a situação.

Em nota, a Enel Rio informou que fortes rajadas de vento, com velocidade de até 80 km/h, atingiram o município desde a madrugada de sexta-feira (17), provocando impactos no fornecimento de energia para alguns clientes.

Segundo a concessionária, equipes trabalharam ao longo de todo o dia para restabelecer o serviço. A empresa informou que o fornecimento de energia foi normalizado em todas as áreas afetadas, incluindo a região de Ingaíba. A distribuidora destacou ainda que os ventos intensos causaram danos à rede elétrica, exigindo atuação contínua das equipes de manutenção.