Curso tem como objetivo capacitar gestores dos setores público e privado para a elaboração de projetos esportivos aptos a captar recursos por meio da legislaçãoFoto: Capacita
Local: Sesc Ginástico – Avenida Graça Aranha, 187, Centro, Rio de Janeiro
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Curso tem como objetivo capacitar gestores dos setores público e privado para a elaboração de projetos esportivos aptos a captar recursos por meio da legislaçãoFoto: Capacita
Idolos olímpicos participam de curso gratuito sobre esporte no Rio
Projeto Capacita oferece 600 vagas e reúne atletas de diferentes gerações para orientar gestores na elaboração de projetos pela Lei de Incentivo ao Esporte
Festa de Sant’Anna reúne fé, cultura e tradição em Itacuruçá
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Dois homens são mortos a tiros dentro de casa em ilha de Mangaratiba
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Falta de energia provoca protesto e interdita rodovia em Mangaratiba
Manifestantes atearam fogo na pista após interrupção no fornecimento de energia. Enel informou que ventos de até 80 km/h atingiram a cidade e que o serviço já foi normalizado nas áreas afetadas
Ventania derruba árvores e causa transtornos na Rio-Santos na Costa Verde
Fortes ventos provocaram quedas de árvores em diversos trechos da BR-101 durante a madrugada; CCR RioSP atuou na liberação da pista e não houve registro de acidentes graves
Mangaratiba firma parceria para prevenção de desastres e pesquisa
Acordo entre Prefeitura, UFRRJ e Instituto de Geociências prevê estudos em áreas de risco, apoio ao planejamento urbano e desenvolvimento de políticas públicas baseadas em evidências científicas
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