Curso tem como objetivo capacitar gestores dos setores público e privado para a elaboração de projetos esportivos aptos a captar recursos por meio da legislação - Foto: Capacita

Curso tem como objetivo capacitar gestores dos setores público e privado para a elaboração de projetos esportivos aptos a captar recursos por meio da legislaçãoFoto: Capacita

Publicado 28/07/2026 16:57

Mangaratiba - Idolos olímpicos e paralímpicos de diferentes gerações estarão reunidos no Rio de Janeiro para participar do Idolos olímpicos e paralímpicos de diferentes gerações estarão reunidos no Rio de Janeiro para participar do Projeto Capacita, considerado o maior curso gratuito sobre a Lei de Incentivo ao Esporte realizado no estado.

A iniciativa será promovida pelo Instituto Imaginação, em parceria com o Ministério do Esporte e com patrocínio da Vale, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), que tem acolhido crianças e jovens em projetos esportivos na cidade, recentemente, o Projeto Container.

O curso tem como objetivo capacitar gestores dos setores público e privado para a elaboração de projetos esportivos aptos a captar recursos por meio da legislação.

A Lei de Incentivo ao Esporte é considerada uma das principais políticas públicas de estímulo ao esporte no Brasil, especialmente para a formação de crianças e jovens.

Em 2025, mais de R$ 1 bilhão foi disponibilizado por empresas, por meio de benefício fiscal, para a execução de projetos esportivos em todo o país. Segundo a organização, parte dos recursos, no entanto, não é utilizada por falta de projetos adequados e estruturados para captação.

Na capital fluminense, o Projeto Capacita será realizado nos dias 17 e 18 de agosto, no Sesc Ginástico, na Avenida Graça Aranha, 187, no Centro do Rio de Janeiro. Ao todo, serão disponibilizadas 600 vagas, com inscrições gratuitas.

A programação contará com a participação de grandes nomes do esporte brasileiro, como Giovane Gávio, medalhista olímpico; Magic Paula, campeã mundial de basquete; Isabel Swan, medalhista olímpica da vela; Daniel Dias, nadador paralímpico e recordista mundial; Arthur Zanetti, campeão olímpico de ginástica; Thiago Camilo, vice-campeão olímpico de judô; Patrícia Amorim, ex-nadadora olímpica; e Leonardo Castro, ex-secretário nacional de Incentivo e Fomento ao Esporte (SENIFE) e especialista no tema.

O evento será mediado pela jornalista Carol Barcellos e faz parte de uma iniciativa que percorre diferentes regiões do país com o propósito de ampliar o conhecimento sobre os mecanismos de incentivo e fortalecer a elaboração de projetos esportivos.

CAPACITA – Rio de Janeiro (RJ)

Local: Sesc Ginástico – Avenida Graça Aranha, 187, Centro, Rio de Janeiro