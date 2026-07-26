Espaço kids foi montado na praça da igreja no centro da cidadeDivulgação/PMM

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Jaciara Santos
Mangaratiba - A tradicional Festa de Sant’Anna movimenta Itacuruçá, distrito de Mangaratiba, neste final de semana. A celebração em homenagem à padroeira do distrito, que começou no último dia, 24, reúne fé, cultura e tradição. A festa faz parte do calendário de eventos da cidade, com shows musicais, entre os nomes Frank Aguiar, o "Cãozinho dos Teclados". O evento tem o apoio da comunidade católica em uma programação gratuita, com celebração religiosa, voltada para moradores e visitantes.
Frank Aguiar curte Mangaratiba antes de se apresentar na noite deste domingo - Divulgação/ reprodução rede oficial do cantor
Frank Aguiar curte Mangaratiba antes de se apresentar na noite deste domingoDivulgação/ reprodução rede oficial do cantor
O grande destaque da festa será o show de Frank Aguiar, um dos nomes conhecidos da música popular brasileira. O cantor se apresenta neste domingo (26), às 21h30, como atração principal da noite. 
A programação começou nessa sexta-feira (24), na Praça Padre Luiz Quatropanni, com apresentações de Léo e Leandro e Amor Vem Sambar.  ontem, (25), foi a vez de Pedro Ferreira e Souglo subirem ao palco.
Neste domingo (26), além de Frank Aguiar, o público poderá acompanhar o show de Dele. Durante os três dias de evento, os participantes tiveram acesso as opções de gastronomia, área kids e atrações de entretenimento para toda a família.
A Festa de Sant’Anna integra o calendário tradicional de Itacuruçá e representa para a comunidade católica um dos momentos mais importantes da agenda festiva do distrito, valorizando a religiosidade, a cultura e as tradições da comunidade.

Programação musical
24/07 – Sexta-feira: Léo e Leandro + Amor Vem Sambar
25/07 – Sábado: Pedro Ferreira + Souglo
26/07 – Domingo: Frank Aguiar + Dele. A entrada é gratuita.
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Franklin Aguiar curte Mangaratiba antes de se apresentar na noite deste domingo
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