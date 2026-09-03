Shows na festa da padroeira em Mangaratiba - Divulgação/Evento

Shows na festa da padroeira em MangaratibaDivulgação/Evento

Publicado 03/09/2026 11:21

Presença confirmada na festa da padroeira Nossa Senhora da Guia Divulgação/Evento

A programação conta com oito shows nacionais e locais, garantindo assim uma programação diversificada, para os presentes. Entre os principais destaques estão as duplas Marcos & Belutti e João Lucas & Marcelo, além de outras atrações que prometem movimentar o Centro de Mangaratiba.A programação começa nesta sexta-feira (4), com Eskema Topp 10 e Gabriel Lima. No sábado (5), sobem ao palco Wallace Reis e Amor Vem Sambar.No domingo (6), o destaque fica por conta do Resenha do João Lucas & Marcelo, que farão três horas de show. Na segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil, a programação continua com Léo & Leandro e Marcos & Belutti.Encerrando a programação musical, na terça-feira (8), dia dedicado a Nossa Senhora da Guia, o público poderá acompanhar a apresentação do Padre Fábio Escobar, em um momento especial de fé e celebração.Além dos shows, a festa contará com gastronomia e área kids, oferecendo opções de entretenimento para toda a família.Eskema Topp 10Gabriel LimaWallace ReisAmor Vem SambarResenha do João Lucas & Marcelo – 3 horas de showLéo & LeandroMarcos & BeluttiPadre Fábio EscobarA festa de Nossa Senhora da Guia será realizada no Largo Sebastião Queiroz de Almeida – Centro de Mangaratibade 04 a 08 de setembro, a partir das 18h.