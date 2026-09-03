Shows na festa da padroeira em MangaratibaDivulgação/Evento

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Jaciara Santos
Mangaratiba - Moradores e visitantes de Mangaratiba se preparam para celebrar a padroeira da cidade, Nossa Senhora da Guia, neste feriado da Independência. Serão cinco dias de show, fé e tradição, entre os dias 4 e 8 de setembro.
Presença confirmada na festa da padroeira Nossa Senhora da Guia - Divulgação/Evento
Presença confirmada na festa da padroeira Nossa Senhora da GuiaDivulgação/Evento


A programação conta com oito shows nacionais e locais, garantindo assim uma programação diversificada, para os presentes. Entre os principais destaques estão as duplas Marcos & Belutti e João Lucas & Marcelo, além de outras atrações que prometem movimentar o Centro de Mangaratiba.

A programação começa nesta sexta-feira (4), com Eskema Topp 10 e Gabriel Lima. No sábado (5), sobem ao palco Wallace Reis e Amor Vem Sambar.

No domingo (6), o destaque fica por conta do Resenha do João Lucas & Marcelo, que farão três horas de show. Na segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil, a programação continua com Léo & Leandro e Marcos & Belutti.

Encerrando a programação musical, na terça-feira (8), dia dedicado a Nossa Senhora da Guia, o público poderá acompanhar a apresentação do Padre Fábio Escobar, em um momento especial de fé e celebração.

Além dos shows, a festa contará com gastronomia e área kids, oferecendo opções de entretenimento para toda a família.

PROGRAMAÇÃO:

04/09 – Sexta-feira
Eskema Topp 10
Gabriel Lima

05/09 – Sábado
Wallace Reis
Amor Vem Sambar

06/09 – Domingo
Resenha do João Lucas & Marcelo – 3 horas de show

07/09 – Segunda-feira
Léo & Leandro
Marcos & Belutti

08/09 – Terça-feira
Padre Fábio Escobar

A festa de Nossa Senhora da Guia será realizada no Largo Sebastião Queiroz de Almeida – Centro de Mangaratiba
de 04 a 08 de setembro, a partir das 18h.
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Shows na festa da padroeira em Mangaratiba
Presença confirmada na festa da padroeira Nossa Senhora da Guia