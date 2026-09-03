Shows na festa da padroeira em MangaratibaDivulgação/Evento
A programação conta com oito shows nacionais e locais, garantindo assim uma programação diversificada, para os presentes. Entre os principais destaques estão as duplas Marcos & Belutti e João Lucas & Marcelo, além de outras atrações que prometem movimentar o Centro de Mangaratiba.
A programação começa nesta sexta-feira (4), com Eskema Topp 10 e Gabriel Lima. No sábado (5), sobem ao palco Wallace Reis e Amor Vem Sambar.
No domingo (6), o destaque fica por conta do Resenha do João Lucas & Marcelo, que farão três horas de show. Na segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil, a programação continua com Léo & Leandro e Marcos & Belutti.
Encerrando a programação musical, na terça-feira (8), dia dedicado a Nossa Senhora da Guia, o público poderá acompanhar a apresentação do Padre Fábio Escobar, em um momento especial de fé e celebração.
Além dos shows, a festa contará com gastronomia e área kids, oferecendo opções de entretenimento para toda a família.
PROGRAMAÇÃO:
04/09 – Sexta-feira
Eskema Topp 10
Gabriel Lima
05/09 – Sábado
Wallace Reis
Amor Vem Sambar
06/09 – Domingo
Resenha do João Lucas & Marcelo – 3 horas de show
07/09 – Segunda-feira
Léo & Leandro
Marcos & Belutti
08/09 – Terça-feira
Padre Fábio Escobar
A festa de Nossa Senhora da Guia será realizada no Largo Sebastião Queiroz de Almeida – Centro de Mangaratiba
de 04 a 08 de setembro, a partir das 18h.
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