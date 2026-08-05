Bombeiros retiram uma das vítimas das ferragens com vida - Divulgação

Bombeiros retiram uma das vítimas das ferragens com vidaDivulgação

Publicado 05/08/2026 16:41 | Atualizado 05/08/2026 17:54

Mangaratiba - Um grave acidente entre dois carros interditou a Rodovia Rio-Santos (BR-101), na tarde desta quarta-feira (5), por volta das 15h30, na altura da Praia do Saco, em Mangaratiba. Equipes do Corpo de Bombeiros, da CCR RioSP, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuam no local para prestar socorro às vítimas e controlar o trânsito.

Foram quatro vítimas neste acidente segundo as equipes de resgate. Uma das vítimas, um homem, foi retirado de um dos veículos com vida pelos Bombeiros, outras duas vitimas, também com ferimentos moderados, foram transferidas pelo Samu para o hospital da cidade. Uma quarta vítima, com ferimentos leves foi atendida e liberada no local.

Trânsito pesado por conta do acidente Divulgação/Reprodução Rede Social

De acordo com as informações iniciais, duas pessoas ficaram presas às ferragens e aguardam o trabalho de desencarceramento pelas equipes de resgate. A pista precisou ser totalmente interditada para o atendimento da ocorrência.

Motoristas que precisarem acessar a Costa Verde deverão ficar atentos à sinalização da CCR, na altura de Mangaratiba. Neste momento trânsito flui lento com sinalização da concessionária.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre vítimas fatais. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.



