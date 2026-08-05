Bombeiros retiram uma das vítimas das ferragens com vidaDivulgação
Colisão entre dois carros interdita Rio-Santos em Mangaratiba
Acidente na altura da Praia do Saco mobiliza Bombeiros, CCR, PRF e equipes de resgate; Das quatro vítimas, duas ficaram presas às ferragens
Caminhão pega fogo e interdita trecho da Rio-Santos em Muriqui
Veículo transportava móveis e colchões e foi atingido por incêndio na manhã desta sexta-feira (31); não houve vítimas
Secretário de Mangaratiba morre em acidente na Rio-Santos
Colisão entre carro e caminhão, próximo ao trevo de Muriqui, interditou a rodovia e levou a Prefeitura de Mangaratiba a decretar luto oficial de três dias
Idolos olímpicos participam de curso gratuito sobre esporte no Rio
Projeto Capacita oferece 600 vagas e reúne atletas de diferentes gerações para orientar gestores na elaboração de projetos pela Lei de Incentivo ao Esporte
Festa de Sant’Anna reúne fé, cultura e tradição em Itacuruçá
Evento gratuito acontece de 24 a 26 de julho, na Praça Padre Luiz Quatropanni, com shows, gastronomia, área kids e atração de Frank Aguiar no domingo
Dois homens são mortos a tiros dentro de casa em ilha de Mangaratiba
Crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (21), em um imóvel alugado na Ilha Flexeira, em Itacuruçá. O imóvel pertence a um vereador da cidade
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