Carro em que estava o secretário de Mangaratiba foi esmagado na lateral pelo caminhão - Divulgação/ Reprodução Rede Social

Carro em que estava o secretário de Mangaratiba foi esmagado na lateral pelo caminhãoDivulgação/ Reprodução Rede Social

Publicado 30/07/2026 18:07

Mangaratiba - O secretário municipal de Ordem Pública de Mangaratiba, Rodrigo Santos Bondim, (50) morreu em um grave acidente na tarde desta quinta-feira (30), por volta das 15h30, na Rodovia Rio-Santos (BR-101), nas proximidades do trevo de acesso ao distrito de Muriqui. O secretário teve sua trajetória na Prefeitura marcada por ações contundentes; entre elas de fiscalização para coibir irregularidades e manter a ordem na cidade.

Rodrigo Santos Bondim Divulgação/Reprodução Rede Social



Segundo as informações da polícia a colisão envolveu um carro de passeio e um caminhão. Com a força do impacto, o veículo de Rodrigo ficou completamente destruído e ele permaneceu preso às ferragens, não resistindo aos ferimentos. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente que será investigado pela Polícia Civil. Segundo as informações da polícia a colisão envolveu um carro de passeio e um caminhão. Com a força do impacto, o veículo de Rodrigo ficou completamente destruído e ele permaneceu preso às ferragens, não resistindo aos ferimentos. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente que será investigado pela Polícia Civil.

Equipes da CCR RioSP e do Corpo de Bombeiros atuaram no resgate, com apoio da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizaram o atendimento da ocorrência e o controle do trânsito.

Durante o trabalho das equipes, a rodovia precisou ser totalmente interditada para a remoção da vítima e dos veículos envolvidos. No fim da tarde, o tráfego sentido Rio, ainda segue com fluxo lento e pelo acostamento por orientação da concessionária responsável pela administração da via. Já sentido São Paulo segue livre e sem retenção.

Em nota, a Prefeitura de Mangaratiba lamentou profundamente a morte do secretário Rodrigo Santos Bondim e decretou luto oficial de três dias no município em homenagem aos serviços prestados por ele à cidade.

Trajetória

Rodrigo Santos Bondim era policial militar, servidor público e vereador por três mandatos, teve uma atuação marcante na administração municipal. Além de comandar a Secretaria de Ordem Pública, também exerceu o cargo de subsecretário de Desenvolvimento Econômico, participou de importantes comissões legislativas e esteve à frente da implantação do Procon no município.



Morador de Muriqui e integrante de uma tradicional família de Mangaratiba, Rodrigo também era reconhecido por sua ligação com o esporte local, tendo integrado a diretoria do Muriqui Futebol Clube, onde deixou um legado de disciplina e resiliência.