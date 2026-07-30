Carro em que estava o secretário de Mangaratiba foi esmagado na lateral pelo caminhãoDivulgação/ Reprodução Rede Social
Segundo as informações da polícia a colisão envolveu um carro de passeio e um caminhão. Com a força do impacto, o veículo de Rodrigo ficou completamente destruído e ele permaneceu preso às ferragens, não resistindo aos ferimentos. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente que será investigado pela Polícia Civil.
Morador de Muriqui e integrante de uma tradicional família de Mangaratiba, Rodrigo também era reconhecido por sua ligação com o esporte local, tendo integrado a diretoria do Muriqui Futebol Clube, onde deixou um legado de disciplina e resiliência.
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