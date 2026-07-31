Corpo de Bombeiros no combate as chamas e socorro dos ocupantes do caminhão - Divulgação/Reprodução Rede Social

Corpo de Bombeiros no combate as chamas e socorro dos ocupantes do caminhãoDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 31/07/2026 09:47 | Atualizado 31/07/2026 09:47

Mangaratiba - Atenção motoristas! Um caminhão que transportava móveis e colchões pegou fogo na manhã desta sexta-feira (31), na altura do distrito de Muriqui , em Mangaratiba, na costa verde. A ocorrência foi registrada por volta das 8h30, no km 420 da Rodovia Rio-Santos (BR-101). Segundo as informações iniciais da equipe de socorro, não houve vítimas. O fogo foi controlado pela guarnição do Corpo de Bombeiros que atuou na ocorrência, com apoio da CCR e PRF. Por causa do incêndio, a rodovia está fechada no sentido Angra dos Reis e parcialmente interditada no sentido Rio de Janeiro. O trânsito está sendo controlado pela concessionária responsável pela via, com retenções no trecho. As equipes permanecem no local para atendimento da ocorrência e liberação da pista. O trânsito segue lento neste momento (9h42) sendo controlado pela Concessionária que administra a rodovia.

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