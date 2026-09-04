Capturado pela PM na Praia do SacoDivulgação/ Reprodução PM
Foragido da Justiça é preso durante patrulhamento em Mangaratiba
Homem tinha mandado de prisão em aberto por roubo e foi localizado por policiais do 33º BPM na Praia do Saco
Mangaratiba celebra a padroeira Nossa Senhora da Guia
Programação acontece no centro da cidade, com oito shows, incluindo Marcos & Belutti e João Lucas & Marcelo
Cargas especiais de 208 toneladas seguem pela Rio-Santos em Mangaratiba
Deixando o trânsito lento nesta quinta-feira (20). São compressores com destino à Angra dos Reis; motoristas devem manter distância e redobrar a atenção no trecho
Colisão entre dois carros interdita Rio-Santos em Mangaratiba
Acidente na altura da Praia do Saco mobiliza Bombeiros, CCR, PRF e equipes de resgate; Das quatro vítimas, duas ficaram presas às ferragens
Caminhão pega fogo e interdita trecho da Rio-Santos em Muriqui
Veículo transportava móveis e colchões e foi atingido por incêndio na manhã desta sexta-feira (31); não houve vítimas
Secretário de Mangaratiba morre em acidente na Rio-Santos
Colisão entre carro e caminhão, próximo ao trevo de Muriqui, interditou a rodovia e levou a Prefeitura de Mangaratiba a decretar luto oficial de três dias
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