Capturado pela PM na Praia do Saco - Divulgação/ Reprodução PM

Capturado pela PM na Praia do SacoDivulgação/ Reprodução PM

Publicado 04/09/2026 17:40

Mangaratiba - Um homem foragido da Justiça foi preso por policiais do 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM) durante um patrulhamento na Praia do Saco, em Mangaratiba, na Costa Verde. Segundo a corporação, os agentes abordaram o suspeito após identificá-lo em atitude considerada suspeita.

Durante a consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal. O homem foi detido e encaminhado para a 165ª Delegacia de Polícia (DP), onde está à disposição da Justiça.

A ocorrência faz parte das ações de patrulhamento e combate à criminalidade realizadas pelo 33º BPM na região, sob o comando do tenente-coronel Belitardo.