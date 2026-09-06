Motoristas registraram chuva no momento do acidente que deixou quatro vítimas na Praia do Saco - Divulgação

Motoristas registraram chuva no momento do acidente que deixou quatro vítimas na Praia do SacoDivulgação

Publicado 06/09/2026 13:07

Mangaratiba - Um veículo capotou na manhã deste domingo (6), por volta das 10h30, no km 430 da Rodovia Rio-Santos, próximo ao túnel, na região da Praia do Saco, em Mangaratiba. Samu e Bombeiros foram chamados para ocorrência . A PRF e CCR estavam no local. Quatro pessoas estavam no veículo. Uma delas sem ferimentos e três delas — um homem e duas mulheres — sofreram ferimentos leves e receberam atendimento das equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). pós os primeiros socorros no local, as vítimas foram encaminhadas ao hospital da cidade. O trânsito ficou interrompido por cerca de 40 minutos para o trabalho da equipe de resgate. Neste momento, início da tarde (12h15) segue sem retenção. A CCR pede aos motoristas que redobrem a atenção na rodovia, pois chove desde ontem (5) na região da Costa Verde. Nesta madrugada a chuva foi intensa com queda brusca na temperatura.

Relatar erro

Você pode gostar