Motoristas registraram chuva no momento do acidente que deixou quatro vítimas na Praia do SacoDivulgação

J
Jaciara Santos
Mangaratiba - Um veículo capotou na manhã deste domingo (6), por volta das 10h30, no km 430 da Rodovia Rio-Santos, próximo ao túnel, na região da Praia do Saco, em Mangaratiba. Samu e Bombeiros foram chamados para ocorrência. A PRF e CCR estavam no local.
Quatro pessoas estavam no veículo. Uma delas sem ferimentos e três delas — um homem e duas mulheres — sofreram ferimentos leves e receberam atendimento das equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). pós os primeiros socorros no local, as vítimas foram encaminhadas ao hospital da cidade. 
O trânsito ficou interrompido por cerca de 40 minutos para o trabalho da equipe de resgate. Neste momento, início da tarde (12h15) segue sem retenção. 
A CCR pede aos motoristas que redobrem a atenção na rodovia, pois chove desde ontem (5) na região da Costa Verde. Nesta madrugada a chuva foi intensa com queda brusca na temperatura. 
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.