Armas apreendidas com o suspeito foram encaminhadas à 165ª DP - Divulgação/Reprodução Polícia Militar

Armas apreendidas com o suspeito foram encaminhadas à 165ª DPDivulgação/Reprodução Polícia Militar

Publicado 24/09/2026 20:45

Policiais militares do 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM) prenderam um homem que estava em posse de três espingardas durante patrulhamento , nessa quarta-feira (23), em Conceição de Jacareí, distrito de Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O veículo foi abordado após cruzamento de informações pelas equipes envolvidas na ação contra o crime.

Policial encontra as três espingardas no interior do veículo abordado Divulgação/ Reprodução PM

A ocorrência foi registrada durante uma operação de policiamento realizada na região. De acordo com as informações divulgadas pela corporação, os agentes localizaram o suspeito e, durante a abordagem, encontraram as armas de fogo no interior do veículo.

Ao todo, três espingardas foram apreendidas pelos policiais militares. O homem foi preso e conduzido, juntamente com o material apreendido, para a delegacia responsável pelo registro da ocorrência. Na unidade policial, foram adotadas as medidas legais cabíveis. A dinâmica da abordagem e a eventual procedência das armas deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis pela investigação.

A ação faz parte do trabalho de policiamento ostensivo realizado pelo 33º BPM em Mangaratiba e em outros municípios da Costa Verde, com ações voltadas à prevenção e ao combate de ocorrências policiais. Segundo o 33º BPM, a presença da polícia busca ampliar a segurança e contribuir para a redução da criminalidade nas áreas sob responsabilidade da unidade.

A corporação informou ainda que permanece atuando de forma estratégica e permanente nas ruas de Mangaratiba e de toda a Costa Verde. As ações incluem patrulhamento e abordagens realizadas em diferentes pontos do município.

A ocorrência de ontem, resultou na retirada de três armas de fogo de circulação e na prisão do homem encontrado com o armamento. Ele não possuía autorização. O caso permanece sob responsabilidade da autoridade policial, que deverá analisar os elementos apresentados e definir os procedimentos previstos na legislação.

A prisão reforça o trabalho integrado entre o policiamento ostensivo e as unidades responsáveis pelo registro e investigação das ocorrências na região. O 33º BPM orienta a população a colaborar com informações que possam auxiliar o trabalho da polícia.