Apreensões pelos policiais ambientais foram encaminhadas à 165ª DP - Divulgação/Reprodução Polícia Ambiental

Apreensões pelos policiais ambientais foram encaminhadas à 165ª DPDivulgação/Reprodução Polícia Ambiental

Publicado 01/10/2026 19:32

O Comando de Polícia Ambiental, realizou nessa semana (29), uma operação contra crimes ambientais e terminou em apreensões e demolições, em Mangaratiba, na Costa Verde. A ação foi desencadeada a partir de denúncias ao Linha Verde. Militares e equipes do Meio Ambiente de posse das informações, se deslocaram ao endereço denunciado, Ingaíba e Cachoeira II, em Muriqui, onde constataram as irregularidades. O Caso foi encaminhado à 165ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Durante a fiscalização, as equipes identificaram construções irregulares e adotaram medidas administrativas para interromper as atividades e regularizar as situações encontradas. Na região da Cachoeira II, em Muriqui, foi constatada a construção irregular de uma churrasqueira às margens da cachoeira Véu da Noiva.

Já na Ingaíba, os agentes fiscalizaram dois endereços. Em um dos locais, uma obra foi interrompida e o responsável recebeu determinação para apresentar imediatamente a documentação necessária. No outro endereço, localizado no Batatal II, a equipe apurou uma denúncia relacionada à instalação irregular de caixas d’água.

Ao todo, duas obras foram notificadas e receberam ordem de demolição voluntária, com prazo de até 48 horas para cumprimento da determinação. As medidas foram adotadas em razão das irregularidades identificadas durante a operação.

Aves silvestres

A fiscalização também resultou no flagrante de um crime ambiental envolvendo quatro aves silvestres mantidas irregularmente em gaiolas, na Ingaíba. Durante a ocorrência, os agentes apreenderam os animais e um alçapão, conhecido como “bate”, que seria utilizado para a captura ilegal de aves.

O caso foi registrado como flagrante de crime ambiental na 165ª Delegacia de Polícia. As aves encaminhadas para um Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde deverão receber atendimento veterinário e passar por avaliação. Após os cuidados necessários, os animais poderão ser avaliados para uma eventual reintrodução na natureza.

Denúncias de crimes ambientais, invasões, construções irregulares e casos de maus-tratos a animais sejam denunciados ao Linha Verde do Disque Denúncia 0300 253 1177. O anonimato é garantido.