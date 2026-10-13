Iate do Neymar nas águas de MangaratibaDivulgação/Reprodução Rede Social
Neymar é visto em iate em Mangaratiba a caminho da Ilha Grande
Craque tem uma mansão na cidade e foi flagrado na Praia do Saco, a bordo da embarcação, e acompanhava uma partida de futebol com amigos
Polícia Ambiental apreende aves silvestres em Mangaratiba
Operação em Muriqui e Ingaíba identificou construções irregulares, determinou demolições e apreendeu quatro aves mantidas ilegalmente
PM prende homem com três espingardas em Mangaratiba
Policiais militares realizaram uma ação em Conceição de Jacareí e encaminharam o suspeito e as armas apreendidas à delegacia para as medidas legais
Veículo capota e deixa quatro pessoas feridas em Mangaratiba
Acidente aconteceu na manhã deste domingo (6), no km 430 da Rio-Santos, próximo ao túnel, na Praia do Saco; três vítimas tiveram ferimentos leves
Foragido da Justiça é preso durante patrulhamento em Mangaratiba
Homem tinha mandado de prisão em aberto por roubo e foi localizado por policiais do 33º BPM na Praia do Saco
Mangaratiba celebra a padroeira Nossa Senhora da Guia
Programação acontece no centro da cidade, com oito shows, incluindo Marcos & Belutti e João Lucas & Marcelo
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