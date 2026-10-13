Iate do Neymar nas águas de Mangaratiba - Divulgação/Reprodução Rede Social

Iate do Neymar nas águas de MangaratibaDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 13/10/2026 20:48

O jogador Neymar foi visto nesta segunda-feira (12) em seu iate, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O craque estava na região da Praia do Saco, onde possui uma luxuosa mansão , e seguia em direção à Ilha Grande, um dos principais destinos turísticos do litoral fluminense.

Durante o passeio, o jogador aproveitou o tempo a bordo da embarcação na companhia de amigos. Em um dos momentos registrados, Neymar assistia a uma partida de futebol exibida em um telão instalado no interior do iate.

A presença do atleta chamou a atenção na região, conhecida pelas praias, ilhas e paisagens naturais. A movimentação entre Mangaratiba e Ilha Grande é comum entre proprietários de embarcações particulares e públicas, especialmente em áreas que oferecem acesso a enseadas e pontos turísticos da Baía da Ilha Grande.

A Praia do Saco, em Mangaratiba, é uma das localidades conhecidas do município e abriga propriedades de alto padrão. A cidade também funciona como ponto de partida para passeios marítimos e travessias em direção a diferentes localidades da Costa Verde.

Já a Ilha Grande, pertencente ao município de Angra dos Reis, reúne praias de águas claras, trilhas em meio à Mata Atlântica e áreas de preservação ambiental. O destino atrai visitantes de diferentes partes do Brasil e do exterior, principalmente em períodos de folga e feriados.

A região conta com locais bastante procurados por turistas, como a Vila do Abraão, principal núcleo de visitantes da ilha, além de praias acessíveis por trilhas ou embarcações. A combinação de natureza preservada e acesso pelo mar faz da Ilha Grande um dos cartões-postais do estado do Rio de Janeiro.

O passeio de Neymar pela Costa Verde ocorre em meio à rotina do jogador, que costuma despertar interesse do público dentro e fora dos gramados. A presença de personalidades conhecidas também coloca em evidência os atrativos turísticos de Mangaratiba e Angra dos Reis.