89ª DP - Foto: Carlos Alberto

89ª DPFoto: Carlos Alberto

Publicado 20/10/2021 11:23 | Atualizado 20/10/2021 11:23

Maricá - Duas estelionatárias foram presas em flagrante em Resende por policiais da 89ª DP. As duas criminosas foram presas após aplicarem diversos golpes de venda de cursos profissionalizantes lesando moradores de: Nova Iguaçu, Itaboraí, Maricá, Niterói, Belford Roxo, São Gonçalo, Nilópolis, Duque de Caxias, Seropédica, Paracambi e Angra dos Reis.

A captura da dupla foi possível após um trabalho do setor de inteligência da polícia. As criminosas convidavam interessados no cursos para uma palestra. Na palestra era cobrado o material didático no valor de R$600. As pessoas lesadas mesmo após o pagamento não tinham acesso ao material online como era prometido.

De acordo com a polícia, após um relatório realizado nas duas máquinas de cartão que estavam com as estelionatárias, foi constatado que cerca de R$1 milão foram movimentados por elas. As duas foram encaminhadas ao sistema prisional.