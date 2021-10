Inclusão nos Bairros em Bambuí aconteceu no último sábado dia 23/10 - Foto; Clarildo Menezes

Publicado 25/10/2021 16:43 | Atualizado 25/10/2021 16:44

Maricá - A Prefeitura de Maricá levou o projeto Inclusão nos Bairros ao Bambuí Futebol Clube (Bambuí) no último sábado, dia 23/10. Com o tema, “Eu te incluo, você me inclui”, o evento contou com a parceria de várias secretarias.

A iniciativa foi organizada pela Secretaria de Políticas Inclusivas e teve varal solidário com a doação de roupas, doação de mudas do Maricá+Verde, Feirarte, roda de capoeira, distribuição de pipoca e algodão doce para a criançada, além de massagem e serviços de beleza.

“As pessoas podem tirar sua carteira de trabalho, aferir pressão, fazer ginástica. Tem muita coisa boa acontecendo”, declarou a secretária da pasta, Sheila Pinto. “Quando as pessoas começam a sentir um pouco a dor dos outros, isso é inclusão, é amor, é doação”, completou a primeira dama, Rosana Horta também presente no evento.

Com a palavra, os moradores:

Morando pertinho do clube, Mary Kelly Castro, de 37 anos, disse que essa iniciativa é muito boa para o bairro.

“Tem muita gente que necessita de tudo que tem aqui e não têm acesso, nem tempo de ir às secretarias. Então, aproveitei para me informar sobre castração porque eu tenho um cachorro”, afirmou Mary.

“Fiz minha sobrancelha, peguei algodão doce para as crianças. Um projeto como esse é bom para os moradores”, comentou Cristina Moraes, de 27 anos.

Já Nuno Silva, de 39 anos, aproveitou o seu tempo com uma massagem relaxante. “Eu estou desempregado, mas sempre trabalhei como suporte de software. Ficava muito tempo sentado e tenho bastante dores nas costas. Então resolvi aproveitar”, explicou sorridente.