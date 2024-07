Obra do Elevado do Flamengo - Foto: Elsson Campos

Publicado 09/07/2024 13:31

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), avançou em mais de 50% com as obras do elevado do Flamengo. A estrutura construída na saída do bairro, no cruzamento da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) com a RJ-114 (que dá acesso ao município de Itaboraí), recebeu três vigas do vão central, medindo 42 metros de comprimento e dois metros de altura e cada uma pesa 105 toneladas. A operação, que aconteceu no período da madrugada para não atrapalhar o tráfego na região, contou com auxílio de diversos técnicos e quatro guindastes de grande porte.

Já foram instaladas escamas de terra armada, que são parte da contenção da estrutura. Também estão sendo pavimentadas as vias laterais. No local foram implantadas duas mil placas laterais que pesam aproximadamente 790 kg para compor a parte estrutural de subida e descida do elevado. A intervenção contempla ainda a instalação de rede de drenagem de aproximadamente 4,5 quilômetros de extensão para diminuir o risco de inundações do entorno. O prazo de conclusão da obra é de 18 meses.

O novo elevado terá um vão de aproximadamente 113 metros, com quatro faixas de rolamento (duas pistas de mão dupla), espaço para pedestres em uma área total de 136.000 m². A obra contempla ainda a duplicação da RJ-106 no trecho entre a Avenida Roberto Silveira, na entrada do bairro do Flamengo, até as proximidades do Condomínio Bosque dos Lordes, logo após o Condado e a construção de uma rotatória no entroncamento da RJ-114. A intervenção abrange também urbanização com calçadas, canteiros, paisagismo, sinalização e iluminação de led.