Publicado 24/02/2025 13:55 | Atualizado 24/02/2025 13:55

Maricá - Na manhã desta segunda-feira (24), agentes da Guarda Municipal prenderam um homem em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência no bairro Santa Paula.

A ocorrência mobilizou equipes especializadas, incluindo o Grupamento Maria da Penha e a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal).

De acordo com a vítima, identificada pelas iniciais G.M.G., o ex-companheiro, F.V.G., tentou invadir sua residência por volta das 6h50, batendo insistentemente na janela. Inicialmente, a mulher pensou se tratar de sua mãe, mas ao abrir a porta, foi surpreendida pelo agressor, que forçou a entrada na casa. Mesmo tentando impedir a invasão, a vítima não conseguiu conter o homem, que colocou o pé na porta e entrou sem consentimento.

Ainda segundo o relato da mulher, F.V.G. alegava querer ver o filho e dormir no local. Visivelmente embriagado e demonstrando comportamento agressivo, ele teria ignorado a existência da medida protetiva, apesar de já ter sido notificado judicialmente sobre a restrição e as possíveis sanções em caso de descumprimento.

Diante da situação de risco e temendo por sua integridade e a do filho, a mulher acionou a equipe do Grupamento Maria da Penha, que rapidamente se deslocou até o endereço, na Rua F do Condomínio Residencial Santa Paula. A equipe foi composta pelos guardas municipais Paula Moura e Amaro, contando com o apoio da ROMU.

No local, os agentes constataram a presença do agressor e procederam com a sua detenção. O homem foi conduzido inicialmente para a 82ª DP, onde a delegada de plantão ratificou a prisão em flagrante pelo descumprimento da medida protetiva. Em seguida, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes da 76ª DP, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A vítima, muito abalada psicologicamente, foi levada pelo Grupamento Maria da Penha para a Casa da Mulher, onde recebeu atendimento especializado e acompanhamento jurídico. Segundo ela, a medida protetiva havia sido concedida após um episódio de violência doméstica registrado no último dia 12 de fevereiro, quando o ex-companheiro a perseguiu e tentou agredi-la.

Apesar da ordem judicial, ele insistiu em manter contato, culminando na tentativa de invasão desta segunda-feira.

O caso segue sob investigação, e a vítima continuará recebendo suporte da rede de proteção à mulher.