Momento da prisão - Foto: Jornal O DIA

Publicado 24/02/2025 16:01 | Atualizado 24/02/2025 16:01

Maricá - Uma ação em conjunto entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal resultou com a recaptura de um criminoso que havia fugido da 82ª DP no Centro da cidade.

O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (24).

Segundo relatos, Agentes da Guarda Municipal e os Policiais Militares da 6ª Cia do 12º, receberam a informação de que o elemento havia fugido pelo basculante do banheiro da 82ª DP e que a última vez que o meliante havia sido visto, foi na Rua Protásio Péres no bairro do Flamengo (região central da cidade).

Então os agentes em uma ação em conjunto foram até a localidade, durante as buscas, populares indicaram um possível ponto onde o fugitivo havia sido visto.

Então as equipes realizaram um cerco, e conseguiram capturar o criminoso com êxito, e reconduzido a 82ª DP.