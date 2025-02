Homem embriagado agride sobrinha na frente dos filhos pequenos em Maricá - Reprodução TV MAIS BRASIL

Homem embriagado agride sobrinha na frente dos filhos pequenos em MaricáReprodução TV MAIS BRASIL

Publicado 25/02/2025 12:54 | Atualizado 25/02/2025 14:40

Maricá - A Guarda Municipal de Maricá atendeu, na manhã desta terça-feira (25), uma ocorrência de violência doméstica no bairro Flamengo. Um homem, sob efeito de álcool e drogas, agrediu a própria sobrinha com um soco no rosto na frente dos filhos dela.

A equipe GMAP Bravo, realizava patrulhamento quando foi acionada por uma mulher pedindo socorro. Ela informou que sua sobrinha havia acabado de ser agredida dentro de casa. Com o apoio das equipes ROMU , os agentes foram até o local e encontraram a vítima abalada.

Segundo relatos, o agressor consome álcool e drogas diariamente e, nesta manhã, teve uma discussão com outra familiar. Durante o desentendimento, ele ameaçou a mulher e, ao perceber a interferência da sobrinha, desferiu um soco em seu rosto na frente dos filhos pequenos.

Quando os agentes chegaram, o homem ainda estava na residência e saiu apresentando sinais claros de embriaguez. Diante da gravidade do caso, ele foi conduzido junto com as vítimas para a 82ª Delegacia de Polícia, onde o caso está sendo registrado.

De lá ele foi levado para a Central de Flagrantes de Niterói 76 DP onde permaneceu preso.