Leandro VieiraFoto: Divulgação

Publicado 25/02/2025 16:33 | Atualizado 25/02/2025 16:37

Maricá - O carnaval da União de Maricá está pronto. Faltando poucos dias, a agremiação vai se apresentar na Marquês de Sapucaí na próxima sexta-feira (28) em busca do título da Série Ouro e o acesso ao Grupo Especial. No barracão, os três carros alegóricos estão finalizados para, junto das fantasias, contarem o enredo "O Cavalo de Santíssimo e a Coroa do Seu 7", uma homenagem à mãe de santo Cacilda de Assis e à figura de Seu 7 da Lira, um Exu festeiro da umbanda carioca e que marcou época nos anos 70 e 80.

Uma das alegorias é sobre o Programa do Chacrinha, principal atração da televisão brasileira na década de 1970. O ator Stepan Nercessian vai reviver o Velho Guerreiro na Sapucaí. A alegoria, explica o carnavalesco Leandro Vieira, retrata a trajetória da Mãe Cacilda de Assis e de Seu 7 da Lira, com a participação no programa de auditório.

- É um carro cheio de energia, de muita performance e que junta muitos atrativos carnavalescos e que merece ser aguardado - destaca o carnavalesco, que também deu um spoiler sobre o abre-alas:

- Esse já será um carro vermelhão. É a tronqueira da mãe Cacilda de Assis, um conjunto histórico de um trabalho imenso com muitas esculturas da umbanda e uma iluminação bem bacana - adiantou.

Leandro também falou sobre a construção do Carnaval da União de Maricá, uma escola que vai completar 10 anos de fundação e que busca voar cada vez mais alto para conseguir o objetivo de garantir um lugar no Grupo Especial em 2026.

- Maricá se apresenta na Sapucaí ao lado de grandes escolas, competindo com Império Serrano, Estácio de Sá e União da Ilha. São três agremiações emblemáticas nessa disputa. A escola ensaiou forte, temos um grande coreógrafo na comissão de frente, os casais de mestre-sala e porta-bandeira, uma bateria potente e, aliado a isso, toda essa construção das alegorias. Esse enorme trabalho em conjunto que pode nos colocar nesse lugar que queremos chegar - ressaltou.

Segundo Leandro Vieira, os próximos dias serão voltados para testes e pequenos reparos no que for necessário. Ele demonstrou animação com mais uma grande desfile.

- Estamos nos últimos ajustes com operação de luz e dando alguns retoques. Quando faltar dois dias para o desfile, vamos embalar as alegorias para levar ao palco principal e apresentar esse trabalho completo que é quando os componentes se encontram com o conjunto alegórico e tudo aquilo que foi ensaiado tem que valer. Estou bastante confiante - concluiu Leandro.

A União de Maricá será a sexta escola a desfilar na sexta-feira (28), na Marquês de Sapucaí. Em 2024, na sua estreia na Série Ouro, a agremiação alcançou o quarto lugar.