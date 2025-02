Leandro vieira e netas de Mãe Cacilda - Foto: Ney Junior

Leandro vieira e netas de Mãe CacildaFoto: Ney Junior

Publicado 26/02/2025 09:01

Maricá - Na noite da última terça-feira (25), o barracão de alegorias da União de Maricá foi palco de uma visita emocionante. O carnavalesco Leandro Vieira recebeu as netas de mãe de santo Cacilda de Assis, Bárbara de Assis e Viviane Petisco, para apresentar as alegorias que irão compor o desfile da escola na próxima sexta-feira (28), pela Série Ouro. O enredo, intitulado "O Cavalo de Santíssimo e a Coroa do Seu 7", é uma homenagem à Mãe Cacilda e ao Seu 7 da Lira, icônico Exu da umbanda carioca, que marcou época nos anos 70 e 80.

Ao percorrer o barracão e ver de perto os detalhes do desfile, Bárbara de Assis não conteve a emoção. Para ela, cada elemento traduz com fidelidade a essência do enredo, trazendo de volta memórias de tempos vividos junto à sua família.

- Estou muito encantada. Tudo está muito bonito. Estou olhando os carros e vendo a Lira do Seu 7, aquela festa toda que ele gostava. É um verdadeiro carnaval no centro dele. Está uma graça mesmo - afirmou Bárbara.

Já Viviane Petisco destacou o caráter afetivo do enredo e o quanto a homenagem da União de Maricá fortalece a lembrança de sua avó e de Seu 7. Segundo ela, a escola conseguiu trazer a energia vibrante das giras e das consultas espirituais que marcaram sua infância.

- Eu quero agradecer à União de Maricá por essa homenagem linda. Estou revivendo cada pedacinho da minha avó, cada lembrança de criança, as giras e as consultas do Seu 7. Estamos torcendo para que a escola chegue ao primeiro lugar - disse a neta.

Em busca do título da Série Ouro e o acesso ao Grupo Especial, a União de Maricá será a sexta escola a desfilar nesta sexta-feira, na Marquês de Sapucaí.