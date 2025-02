Sala de Aula - Foto: Bernardo Gomes

Sala de AulaFoto: Bernardo Gomes

Publicado 26/02/2025 08:49 | Atualizado 26/02/2025 08:53

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, vai oferecer aos moradores de Maricá com ensino superior ou cursando a graduação - o curso “Metodologia Científica da Pesquisa: Projetos de Mestrado e/ou Doutorado”. A aula inaugural será no dia 11/03 e a formação terá duração de quatro meses, com término no dia 11/07. Serão disponibilizadas ao todo 10 vagas e as inscrições deverão ser efetuadas através do link: https://forms.gle/TdRh34KQzMMwrwKw9.

Ao entrar no site, o interessado deve preencher um formulário informando o nome completo, o nome social (caso possua), CPF, raça/cor se identifica, gênero, se possui deficiência. O candidato deve comunicar também o número de telefone, e-mail, nível de escolaridade, área de formação acadêmica e qual o tema a ser explorado no pré-projeto.

As aulas serão ministradas toda terça-feira, das 18h às 21h, via link que será enviado para os e-mails dos candidatos classificados para o curso. A capacitação será ministrada pela Pós-Doutora em Ciências e Biotecnologias, Gisele Nascimento, que atua na Secretaria de Ciência de Tecnologia de Maricá, no setor de projetos. Orientadora Pedagógica e professora Docente II na rede pública municipal, Gisele possui Pós-Doutorado e Doutorado em Ciências e Biotecnologia (2018), é Pós-graduanda em Ciências, Tecnologias e Inclusão (PGCTIn-UFF) e Mestre em Diversidade e Inclusão (CMPDI-UFF).