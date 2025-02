Bloco de Carnaval - Foto: Elsson Campos

Publicado 26/02/2025 17:27

Maricá - A Prefeitura de Maricá divulga nesta quarta-feira (26) a programação de shows do Carnaval 2025, que acontece de sábado a terça-feira (01 a 04/03). Serão 150 apresentações gratuitas de artistas locais em 19 palcos, sendo quatro pontos com bailes infantis em Itaipuaçu (Praça do Ferreirinha), orla do Parque Nanci e praças de Araçatiba e Ponta Negra.

Os demais palcos ficam em Bambuí, Itaipuaçu (Praia do Francês e na orla, próximo à Rua Professor Cardoso de Menezes), Centro (Passarela do Samba e Praça Orlando de Barros Pimentel), Inoã, São José do Imbassaí (praça e orla do Marine), Santa Paula, Jacaroá (deck), Barra de Maricá (Divinéia), Cordeirinho (Rua 92), Ponta Negra (orla) e nos residenciais do Minha Casa Minha Vida de Inoã e Itaipuaçu.

A programação completa dos palcos com data, horário e local definidos está disponível no link – https://encurtador.com.br/qAb8R.

‘Festa de paz, segurança e amor’

A secretária de Comunicação Social, Danielle de Oliveira, destaca que o conceito da campanha do Carnaval 2025 é a segurança das famílias, com uma festa popular inclusiva, harmoniosa e com respeito a todos.

“Maricá é o destino perfeito para todos os foliões. Aqui tem praia para quem quer relaxar e bloquinhos para quem prefere curtir. Um lugar seguro para todos aproveitarem essa festa popular com tranquilidade”, ressalta.