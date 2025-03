Qualifica Maricá - Foto: Katito Carvalho

Qualifica MaricáFoto: Katito Carvalho

Publicado 26/03/2025 13:28

Maricá -A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trabalho e Emprego, e do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), entregou nesta terça-feira (25) 841 certificados de conclusão de cursos para alunos do 3º ciclo de 2024 do Qualifica Maricá. A solenidade aconteceu no Centro Educacional Municipal Joana Benedicta Rangel, no Centro.

A secretária de Trabalho e Emprego, Rosana dos Santos, afirmou que o Qualifica Maricá proporciona capacitação para que o aluno possa disputar e ocupar os postos de trabalho.

“Estamos estudando caminhos para que a gente complete o ciclo, colocando essa galera no mercado de trabalho em Maricá, já que estão prontos e aptos para ocupar qualquer cargo dentro das qualificações que adquiriram. Essa é a nossa meta”, adiantou.

Wagner Amaral, de 51 anos, que mora em Inoã, concluiu o curso de eletricista de sistema de energias renováveis. Ele afirma que espera conseguir novas oportunidades com a nova qualificação.

“É mais uma profissão para eu poder, quem sabe futuramente, trabalhar aqui em Maricá mesmo. Esse curso foi muito importante para mim, pois consegui aprender bastante e já quero fazer outros”, comemorou.

Moradora do Caxito, Ana Clara Costa, 30 anos, optou pelo curso de design gráfico e tem opinião semelhante. “Fiz o curso para atualizar o currículo. Estou certa de que já saio daqui para o mercado de trabalho porque esse curso é muito qualificado”, disse.

Qualifica Maricá

Lançado em 2022, o Qualifica Maricá é um projeto da Prefeitura Municipal, criado através do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá, que visa a qualificação profissional para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo.

Entre os cursos oferecidos estão: assistente administrativo; assistente de recursos humanos; assistente de logística; assistente de contabilidade; camareira em meios de hospedagem; design gráfico/web design - desenhista de produtos gráficos web; eletricista de sistemas de energias renováveis; eletricista instalador predial de baixa tensão; informática básica - operador de computador; instalação em drywall - formação inicial em gesseiro; instalador de sistemas eletrônicos de segurança; instalador hidráulico residencial; mecânico de motocicletas (curso básico); mecânico de refrigeração e climatização residencial; pedreiro de alvenaria; programação em sistemas e projetista de móveis.