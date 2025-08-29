Mais de 31 mil exames e 1.300 cirurgias oftalmológicas no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara - Foto; Divulgação

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, celebra os avanços do setor de oftalmologia do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara (HMECG), em São José do Imbassaí, que já realizou 31.943 exames especializados e 1.355 procedimentos cirúrgicos desde a inauguração em maio deste ano.

O serviço atende atualmente pacientes com questões cirúrgicas oculares, incluindo consultas ambulatoriais, operações e revisão, agendados pela Central de Regulação do município, garantindo prioridade para os casos mais graves, conforme determina o Sistema Único de Saúde (SUS).



Desde a abertura do setor, o número de cirurgias cresceu de forma significativa: em maio, foram realizados 112 procedimentos; em junho, 468; em julho, 394; e, em agosto, até esta quinta-feira (28), já foram feitas 381 operações no local.



Entre os exames disponíveis para diagnóstico e acompanhamento da saúde ocular estão: ceratometria, tonometria, biometria ultrassônica, potencial de acuidade visual, paquimetria ultrassônica e microscopia especular de córnea.



Para realizar o acompanhamento, a população com demandas oftalmológicas deve procurar, inicialmente, a Unidade de Saúde da Família (USF) de referência, que atende a região de residência do usuário. Após avaliação e identificada a necessidade de acompanhamento especializado, os casos são inseridos no sistema da Central de Regulação do município para agendamento, priorizando os pacientes com necessidades mais graves e urgentes.



O secretário de Saúde, Marcelo Velho, ressaltou a importância do serviço oftalmológico para o bem-estar da população.



“O setor de oftalmologia do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara representa um avanço importante no cuidado da população com demandas cirúrgicas oftalmológicas. Com ele, garantimos mais qualidade de vida e bem-estar para os nossos pacientes, oferecendo procedimentos seguros, especializados e com tecnologia de ponta”, afirmou.



A diretora-geral do hospital, Ana Paula Silva, garantiu que a unidade mostra sua potencialidade e referência com o setor de oftalmologia.



“O Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara se consolida como referência em diversos procedimentos aos pacientes referenciados, incluindo oftalmologia. Temos uma estrutura de ponta, com profissionais capacitados, para atender com toda a assistência necessária os pacientes direcionados ao espaço, conforme determinação do prefeito Washington Quaquá”, acrescentou.



Cidade da Saúde Dr. Ernesto Che Guevara



Recentemente, foram iniciadas as obras da primeira etapa da Cidade da Saúde Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí, que fazem parte do projeto de ampliação do hospital. As intervenções visam oferecer ainda mais serviços à população, como hemodiálise (procedimento que substitui a função dos rins) e hemodinâmica (tratamentos cardiovasculares).



Além disso, serão construídos mais leitos de enfermaria cirúrgica, salas para operações, enfermaria coronariana, um prédio administrativo e o centro de imagem será ampliado. Posteriormente, o projeto também prevê a criação do Hospital da Mulher, da Criança e uma maternidade. Outra frente inclui a previsão de serviços de medicina nuclear, que permitirão diagnósticos precisos e individualizados através da análise do DNA, possibilitando detecção precoce de doenças.



É importante destacar que a unidade hospitalar não atende pacientes por livre procura (demanda espontânea). A unidade recebe apenas pacientes agendados pela Central de Regulação, que chegam em ambulâncias, helicópteros ou são encaminhados por outros serviços de saúde. As referências para atendimentos de urgência e emergência por livre procura no município são o Hospital Conde Modesto Leal (Centro), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã e a UPA Municipal (UPAM) Santa Rita (Itaipuaçu).