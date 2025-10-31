Armas de Chumbinho apreendidasFoto: Jornal O Dia
— “Mesmo que as armas não fossem reais, a intimidação e o risco à integridade das pessoas são inaceitáveis”, destacou um dos policiais que participou da ocorrência.
Falso Pastor é preso após ameaçar funcionário com pistola falsa e uma espingarda de chumbinho
Polícia Militar apreendeu o material após denúncia de ameaça em via pública no Centro da cidade
