Armas de Chumbinho apreendidas - Foto: Jornal O Dia

Armas de Chumbinho apreendidasFoto: Jornal O Dia

Publicado 31/10/2025 22:04 | Atualizado 31/10/2025 22:04

Maricá - Policiais militares da 6ª Companhia detiveram um homem na tarde desta sexta-feira (31) após uma denúncia de ameaça em via pública na Rua Senador Macedo Soares, em frente ao Estacionamento Maricá, no Centro.

Durante a ação, os agentes apreenderam uma pistola simulacro e uma espingarda de chumbinho dentro do carro do suspeito.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe estava em patrulhamento quando foi abordada por um funcionário identificado como Carlos. Ele relatou ter sido ameaçado por um homem, identificado como Fábio, que estaria com uma pistola e afirmava ter uma segunda arma em seu veículo.

Diante da denúncia, os policiais localizaram o suspeito e realizaram revista no automóvel. No interior, foram encontradas uma arma de pressão (espingarda de chumbinho) e um simulacro de pistola, ambos apreendidos.

Fábio foi encaminhado à 82ª Delegacia de Polícia (Maricá), onde o caso foi registrado. Apesar de as armas não serem letais, o uso de simulacros para intimidação configura crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da ocorrência e se houve outras situações anteriores de intimidação por parte do suspeito.

A ação, que mobilizou a guarnição em uma área de intenso movimento, reforça o trabalho preventivo da PM na região central de Maricá.

— “Mesmo que as armas não fossem reais, a intimidação e o risco à integridade das pessoas são inaceitáveis”, destacou um dos policiais que participou da ocorrência.