Negociação com a Enel na Casa do Consumidor, na Rua Aloísio Costa da Silva, 18, Parque Eldorado - Foto: Bernardo Gomes

Publicado 27/11/2025 15:36 | Atualizado 27/11/2025 15:37

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Defesa do Consumidor, realiza até esta sexta-feira (28) um mutirão de negociação com a Enel, na Casa do Consumidor, no Parque Eldorado.

A ação, que começou nesta quarta-feira (27), ocorre das 9h às 16h e oferece aos moradores inadimplentes a oportunidade de renegociar e quitar dívidas de energia elétrica, além de receber orientações sobre consumo consciente para reduzir o valor das contas futuras.



De acordo com o advogado da Secretaria de Defesa do Consumidor, Yuri Costa, a iniciativa traz condições especiais de parcelamento para facilitar a regularização dos débitos:



“As condições de parcelamento são: até R$ 2.500, sem entrada; até R$ 5.000, entrada de 5%; e acima de R$ 5.000, entrada de 10%. Para participar, o consumidor deve ter pelo menos uma fatura com mais de 90 dias de atraso, não possuir parcelamento vigente nos últimos 90 dias e não ter negociado dívidas em órgãos de defesa do consumidor nos últimos 12 meses”, explicou.



Quem pode participar do mutirão?



•Ter no mínimo uma fatura em atraso há mais de 90 dias;

•Não possuir parcelamento vigente ou firmado nos últimos 90 dias;

•Não ter feito parcelamento em órgãos de defesa do consumidor nos últimos 12 meses, como os programas Renegocia ou Desenrola.

O endereço da Casa do Consumidor é: Rua Aloísio Costa da Silva, 18, Parque Eldorado

