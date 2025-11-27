Negociação com a Enel na Casa do Consumidor, na Rua Aloísio Costa da Silva, 18, Parque EldoradoFoto: Bernardo Gomes
De acordo com o advogado da Secretaria de Defesa do Consumidor, Yuri Costa, a iniciativa traz condições especiais de parcelamento para facilitar a regularização dos débitos:
“As condições de parcelamento são: até R$ 2.500, sem entrada; até R$ 5.000, entrada de 5%; e acima de R$ 5.000, entrada de 10%. Para participar, o consumidor deve ter pelo menos uma fatura com mais de 90 dias de atraso, não possuir parcelamento vigente nos últimos 90 dias e não ter negociado dívidas em órgãos de defesa do consumidor nos últimos 12 meses”, explicou.
Quem pode participar do mutirão?
•Ter no mínimo uma fatura em atraso há mais de 90 dias;
•Não possuir parcelamento vigente ou firmado nos últimos 90 dias;
•Não ter feito parcelamento em órgãos de defesa do consumidor nos últimos 12 meses, como os programas Renegocia ou Desenrola.
