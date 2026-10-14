Padrasto é preso suspeito de abuso sexual contra enteada - Foto; Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

Padrasto é preso suspeito de abuso sexual contra enteada Foto; Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

Publicado 14/10/2026 17:22

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (14) em Maricá, suspeito de cometer abuso sexual contra a própria enteada . Segundo informações da Polícia Militar, a vítima relatou que acordou durante a madrugada e encontrou o padrasto em sua cama, apalpando o seu corpo.

A ocorrência foi atendida por policiais militares da 6ª Cia do 12º BPM, após acionamento para verificar uma denúncia de possível estupro de vulnerável, o caso aconteceu no bairro de Guaratiba, a rua onde o crime aconteceu permanece sob sigilo para preservação da identidade da vítima.

De acordo com o relato apresentado aos policiais, o episódio teria acontecido por volta de 1h30 da madrugada. A vítima contou que acordou e percebeu que o padrasto tocava em seus seios. Ao notar que ela havia despertado, o homem teria interrompido a ação.

Ainda segundo informações, a vítima tentou pedir ajuda durante a madrugada, enviando mensagens para a mãe e para uma tia. A mãe só teria tomado conhecimento do relato pela manhã, quando verificou o celular.

Ao ser confrontado pela mulher, o suspeito negou as acusações e deixou o local. Posteriormente, informou por telefone que estaria em um ponto de ônibus próximo à residência.

A Polícia Militar foi acionada, os agentes seguiram até o endereço indicado, acompanhados pela mãe e pela vítima, e localizaram o homem. Ele recebeu voz de prisão e, segundo a corporação, não ofereceu resistência. O suspeito continuou negando as acusações após ser detido.

As partes foram conduzidas à delegacia,a 82ª DP onde o caso foi registrado. Na unidade policial, nossa reportagem teve acesso ao acusado que negou todas as acusações. O caso segue sendo apurado deverá esclarecer as circunstâncias do ocorrido e verificar os fatos relatados pela vítima.

O Homem foi preso em flagrante e permanece preso na unidade policial ate a publicação da reportagem.