Temporal causa alagamentos e deixa moradores ilhados em diversos bairros de MesquitaReprodução

Publicado 16/12/2021 21:25 | Atualizado 17/12/2021 00:23

Moradores de Mesquita, na Baixada Fluminense, estão sofrendo com a forte chuva que cai na cidade desde a tarde desta quinta-feira (16). Em diversos bairros, como em Edson Passos e na Coreia, a água chegou na altura do joelho. Por conta das pancadas de chuva moderadas a fortes, o Estado do Rio entrou em estágio de atenção. A Defesa Civil solicita aos munícipes que redobrem a atenção, inclusive aqueles que moram em região próxima a encostas e morros.



Em vídeos que circulam pelas redes sociais, moradores registraram as dificuldades enfrentadas para chegarem em suas residências. Em um dos casos, no bairro Edson Passos, um mesquitense ficou preso em uma loja comercial. O registro foi realizado em frente UBS do bairro. Confira:

Após forte chuva, moradores de Mesquita registram enchentes em vários pontos da cidade. aqui vemos a situação no bairro da Coreia.#ODia pic.twitter.com/XL4TrQDemf — Jornal O Dia (@jornalodia) December 16, 2021

Uma moradora do bairro Coreia chama a atenção da Prefeitura de Mesquita e dos órgãos responsáveis, tendo em vista que este é um problema corriqueiro na cidade:



“Toda vez que chove acontece isso. Se a qualidade do asfalto fosse boa, absorvendo a água da chuva, não enfrentaríamos esse problema. É muito lixo na rua também, só piora”, disse Marilene Correia.

Até a publicação desta matéria, não havia relatos de deslizamento e desmoronamento na cidade. Segundo portal ClimaTempo, a sexta-feira (17) em Mesquita será com muitas nuvens durante o dia, com chuva a qualquer hora.