Bolsa FamíliaJeane de Oliveira/Pronatec

Publicado 15/05/2024 21:44

Mesquita – O setor do programa Bolsa Família em Mesquita está funcionando em novo endereço. A atividade foi transferida para a sede da Dinâmica, em Rocha Sobrinho, mas segue com o atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Antes, o setor estava funcionando na antiga Rua Santa Catarina, no Centro.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Nara Cristina Lucena, reforça que mesmo com a mudança, o trabalho será realizado de forma completa.



“Lá, a população consegue realizar a inscrição no CadÚnico, que dá acesso aos programas do Governo Federal, além de atualizar os dados. Essa rotina de atualização, inclusive, deve ser feita todo ano, porque mudanças acontecem na vida das pessoas, principalmente nas formas de contato. Além disso, na Dinâmica, dá para receber o auxílio das equipes do CRAS e do CREAS, que oferecem outros serviços socioassistenciais”, comentou Nara.